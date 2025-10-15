大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日から、ミルウォーキー・ブルワーズとのナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）を戦っている。ファンは同シリーズの行方はもちろん、アメリカンリーグ優勝決定シリーズ（ALCS）にも注目すべきかもしれない。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

同13日から始まっている今年のALCSは、シアトル・マリナーズとトロント・ブルージェイズによって争われる。14日終了時点では、マリナーズが敵地で連勝を飾っているという状況だ。

同メディアは「マリナーズがアリーグ優勝を果たした場合、ワールドシリーズはドジャースタジアムで開幕する。ブルージェイズが逆転勝利を収めた場合、WSは敵地で開幕する。ドジャースがナショナルリーグの覇権をかけてブルワーズと争う一方で、ALCSにも注目しておく価値がある。マリナーズの打線が盛り上がれば盛り上がるほど、WS開幕時には本拠地の歓声も高まるだろう」と記している。

ドジャースは今季レギュラーシーズンで勝率.574を記録しているが、これはマリナーズ（.556）よりは高く、ブルージェイズ（.580）よりは低い数字となっている。どちらが勝ちあがるかでホームアドバンテージの行方が変わることになるため、ALCSの行方も要チェックといえそうだ。

