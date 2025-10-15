スペイン代表は14日、FIFAワールドカップ26欧州予選・グループEの第4節でブルガリア代表を4－0で破った。同試合でアシストを記録したDFロビン・ル・ノルマン（アトレティコ・マドリード）の“記録”を、データサイト『Opta』が紹介している。

ここまでの3試合を全勝で終えていたスペイン代表が、バジャドリードの本拠地『エスタディオ・ホセ・ソリージャ』でブルガリア代表を迎え撃った一戦は、35分にMFペドリ（バルセロナ）からの浮き球パスをル・ノルマンが頭で繋ぎ、最後はMFミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）が先制点をゲット。後半へ折り返した57分にはメリーノがこの日2点目を奪うと、79分にはオウンゴールでリードを広げる。後半アディショナルタイムにはFWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）がPKを仕留め、4－0でタイムアップを迎えていた。

ル・ノルマンは11日に行われた前節のジョージア代表戦（○2－0）でも、ペドリからの浮き球パスを落とし、FWジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）の先制点をアシストしていたため、これで国際Aマッチ2試合連続のアシストを記録。スペインスポーツのデータ収集を専門とするジャーナリストのミスター・チップ氏によると、スペイン代表のセンターバックの選手が2試合連続でアシストを記録するのは、史上初となったようだ。

さらに、ル・ノルマンはインターナショナルマッチウィーク前最後のゲームだった今月6日開催のラ・リーガ第8節セルタ戦（1－1）こそノーゴールだったが、その前の1日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節のフランクフルト戦（○5－1）、9月27日に行われたラ・リーガ第7節レアル・マドリード戦（○5－2）で2試合連続ゴールをマーク。つまり、自身が出場したアトレティコ・マドリードとスペイン代表の直近5試合で、2ゴール2アシストと4つの得点に直接関与したこととなる。

『Opta』によると、ラ・リーガ第7節レアル・マドリード戦以前の段階で、ル・ノルマンが4つの得点に関与するまでに要した試合数は、103試合だという。これはクラブ、代表の双方を通じての数字であり、103試合で3ゴール1アシストという成績だった。

守備や最終ラインからの組み立てが本来の仕事ながら、セットプレーなどの場面ではゴール前で脅威となっているル・ノルマンは、ゴール前の才能を開花させているのかもしれない。

【ハイライト動画】スペイン代表、ブルガリア撃破でW杯予選4連勝