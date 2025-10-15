Mrs. GREEN APPLE「みんなでめっちゃ頑張って練習した！」「本気でやっていたからね」NHKのコント番組『LIFE！マーベラスSP』出演を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月13日（月・祝）の放送では、同日にNHK総合で放送されたコント番組「LIFE！マーベラスSP」（10月13日21:30～）に出演した際の裏側を語りました。――「LIFE！マーベラスSP」は、内村光良さんを中心としたコント番組「LIFE！」の72分拡大スペシャル。池谷のぶえさん、川西賢志郎さん、じろうさん、田中直樹さん、塚地武雅さん、新メンバーの桜田ひよりさん、水上恒司さん、そして、ゲストの天海祐希さんとミセスの３人、河合優実さんが出演しました。コント初挑戦となるミセスの３人は、オフィスが舞台のショートコント3本に登場。サラリーマン役を演じ、大森が歌声を披露するほか、メンバー3人の“キレキレのダンス”も披露しました。大森：先ほどまで（NHK）「LIFE！マーベラスSP」が放送されていましたね！ どうでした？

— LIFE！ (@nhk_life_comedy) October 11, 2025若井：初のコントですよ！ まさか僕たちがコントに挑戦するとは！藤澤：ドキドキだったけど、内村さんの暖かい空気感で……！大森：皆さん楽しくて、優しくて……！若井：本当にね！大森：あと、2人がお芝居してるのとかをちゃんと間近で……。藤澤・若井：（笑）。若井：でも（ミセスメンバーの）内、2人（大森・藤澤）は俳優さんなわけじゃないですか！ もう、大御所俳優さん！大森：ショパン（※）よ！ うち、ショパンいるから！（※）映画「ベートーヴェン捏造」で、藤澤がショパン役として映画初出演藤澤：観てくれてます〜？ "ショパンくん"（笑）！大森：もう、ショパンを"くん"付けね！若井：なんで急に（ショパンと）距離近くなったの（笑）？大森：若井さん、どうでしたか？若井：いや、面白かったね！ 僕らのキレキレのダンス、観てくれたかな!? どうかな!?大森：そうだね（笑）。あれ、本当に「いつ練習する時間あるの！」っていうなかで振りを入れていったのが（笑）。若井：めっちゃみんなで頑張って練習したよね（笑）！藤澤：本気でやっていたからね！大森：楽しんでいただけたら何よりです！