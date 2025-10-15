乃木坂46井上和「青森に行ったら絶対に食べに行くわ！」リスナーが紹介した「おはぎ」に興味津々

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。10月9日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。＜リスナーからのメッセージ＞「先日の放送でお話されていた『さいちのおはぎ（※）』愛にすごく感銘を受けました。同じおはぎを愛する者として、どうしても伝えたいことがあって初めて投稿します。私は『さいちのおはぎ』が有名になる前から何度も食べてきましたが、私のなかで『さいちのおはぎ』を超えるおはぎがあります！ それが、私の地元の青森県黒石市にある『沖野もち店』のおはぎです。これが言葉には言い表せないおいしさで、ボリュームもあり、それなのにリーズナブルで最高です！ もし青森に行くことがあれば、ぜひ食べてみてください！」（千葉県）※さいちのおはぎ…宮城県にあるスーパーマーケット「主婦の店 さいち」で販売しているおはぎ井上：ありがとうございます！ しかも初書き込みということで、ありがたい情報をいただきました。青森県黒石市にある「沖野もち店」のおはぎ！ おっ（スタッフさんが）写真を見せてくださいました……すごいもちもちだ!! しかも、つぶあんできな粉もある。中にあんこが入っている系なのかな……いや、おはぎを2つに割った写真を見ると、中にあんこは入っていないですね。あと「沖野もち店」さんは、おいなりさんも有名なんですかね？ うわぁおいしそう！ 行きたい!!今月の授業で話したんですけど、私は日本全国を回るのが夢なんですよ。でも、青森にまだ行ったことがないの。だから、青森に行ったら絶対に食べに行くわ！ さっき忘れないように写真を撮っておきましたから、行ったらまた報告するね♪＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info