江原啓之 夫から「出ていってくれ」と言われた妻へ助言「すがったら負け」夫婦危機の相談者に送った“北風と太陽”の法則と自立のススメ

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。10月12日（日）の放送では、夫から「出ていってくれ」と言われたというリスナーの悩みに、江原がアドバイスを送りました。結婚8年目の夫婦です。旦那はとても真面目で、趣味や友達も多い素敵な人です。今、その旦那から「出ていってくれ」と言われました。原因は私のガサツな性格と、自分でも気が付かなかった怠惰です。約2ヵ月間ほぼ会話もなく、もう旦那のなかでは、私とはやっていけないと結論が出ている状態なのかなと思います。今までどれだけありがたかったのか、とても遅いですが、言われて気づかされました。私は修復を図ろうと、1からやり直すつもりで生活や仕事の面を見つめ直しています。自立ができていない状態で、旦那に生活面で甘えていたなと思っています。私は旦那が大好きなんだと、そして、経済面で助けてもらっていたんだと、あらためて気づかされました。どうか、また夫婦関係を取り戻すアドバイスをお願いいたします。これは私の勝手なわがままなのでしょうか。これは私の勝手なわがままなのでしょうか。この文面を見てね、素直に非を認めている、と思うけれども、だからといって、変えようとしていないな、と思っているのです。やはり自分のことを分かりきっていないのではないでしょうか。結婚8年目で2ヵ月ほぼ会話もなくて、こういうふうなことを言われたわけでしょう？ 急にこんなことってあるかな、って思うのですよ。急ではないでしょう。ということは、それより以前から、そういうサインはあったはずですよ。男の人だって、この結論を出すまでには、いろいろ葛藤があるはず。急にね、思うことはないと思う。「自分は怠惰だった」とか、いろいろ言ってね、「1からやり直すつもりで」とか「見つめ直しています」とか言う割には、「助けてもらっていたんだと改めて気づかされました」って。そこまで気づかされて、それでも「自分はその旦那が好きだった」「夫婦関係を取り戻す」って、何かちょっとインスタントかなって思いませんか？そこまで思っているのだったら、私が彼女なら、「取りあえず私は甘えていました。だから、もし離婚をするとか、出ていくというのだったら、私がちょっと自立できるまでお待ちいただけますか」「働きに行ったりとか、自立できるように努力します」と言います。もしかしたら旦那さんが、その過程を見ているなかで「もう出て行かなくて良い」って言うかもしれない。何でも男女ってそうだけれど、「もう別れよう」とかね、「出ていってくれ」とか言われて、それで「やっぱりあなたが好きだった」とかやると、余計にだめなんです。あの、「北風と太陽」の状態でね。やっぱり、（「北風と太陽」のお話のように）どちらかが"コートを脱がしたほうが勝ち"だとしたときに、「脱げ」と言っても脱がないんですよ、余計に。燦々（さんさん）と太陽が照らしたほうが、暑くて脱ぐ、という結果が出るでしょう？昔から男女って、すがったら負け、終わりじゃない？ だから、余計に嫌になるのです。「別れないで！」とか言うと、余計別れたくなるのが人間の心情。やはり、人というのはみんな追いかけたいもの。そうだったらば、「わかった。頑張る。すぐ出て行っても生きていけない。これは私が悪い。だけども、なるべく自立する期間を与えてくれませんか？」と言ってやっていたら、「お前変わったな」となる可能性がある。そして、日々働きに行ったりして「お金って稼ぐのが大変ですね」とか、「あなたがどれだけ仕事場で苦労なさったかよく分かりました」とか、いろいろ言っていくうちに、何かこう（修復できる可能性があるかもしれない）。分かりませんよ。逆に、相談者さんが外に出て働いて「これが良いな」って思うようになるかもしれない。自立できたら「別にこの旦那と一緒にいなくてもいいわ～」って思うかもしれないし（笑）。いずれにしても、そういうチャンスを与えてもらったということですね。あなたは、まだ46歳でしょう？ それでいて結婚8年目。ここは一旦、車検のように（笑）、定期的にこういうのがあったほうが良いと思う。だから、そういった意味では、そこで何か言われたからといって、急にまた何か「よりを戻す」「何とか変わる」とか、そういう観念的精神論はよろしくないかなと私は思いますよ。