藤井サチ 新婚夫との「夫婦のお財布事情」、自立した結婚観を明かす「お互いバランスをとって」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)10月5日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとFUKAMIと親交があり、ファッションモデル・タレントとして活躍する藤井サチさん。この記事では、12日の模様をお届けします。7月に自身の公式Instagramで結婚を発表し、新婚生活を送る藤井さん。夫との海外旅行や夫婦間のお金事情などについて語っていただきました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：藤井さんのYouTubeチャンネル「サッチャンネル」で楽しそうな動画を拝見しました。旦那様とたくさん海外にも行かれていますね。これは新婚旅行も兼ねてですか？藤井：いや、まだ新婚旅行は行ってなくて。お互いの誕生日に旅行をプレゼントし合っていて。7月が夫の誕生日だったのでハワイに行きました。FUKAMI：素敵！ あなたが連れて行ったの？藤井：そうですよ。FUKAMI：すごい！ 自立されているのね。藤井：自立し合っています。FUKAMI：旅行を贈り合っていると言っていましたが、新婚旅行はどうするの？藤井：それは折半かな。FUKAMI：待って！ 夫婦のお財布って分かれている？藤井：分かれています。お互いバランスをとって、例えば、ホテルは向こうが払う、飛行機代は私が払う、といった感じでやっているかもしれないです。すみれ：偉い！FUKAMI：こんな可愛い子がそんなに自立しているのね。すみれは、夫婦のお財布は別々？すみれ：うん。FUKAMI：子どももいるからね。すみれ：そうそう。FUKAMI：お金のことって話し合うんですか？藤井：いや、流れで。話し合ったわけじゃないけど、なんとなくそうなったかな。番組では他にも、夫婦円満の秘訣、結婚式に向けて新たに取り入れたボディメイク術などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/