ソフトバンクが延長戦を制し、日本ハムに勝利

先発投手：ソフトバンクはＬ・モイネロが7回0失点の好投（5安打7奪三振）、日本ハムの達　孝太は6回0失点 得点経過：7回裏：ソフトバンクが1点を先制、8回表：日本ハムが1点を返し同点、10回裏：ソフトバンクがサヨナラで試合を決める 注目選手：ソフトバンクの野村　勇が1本塁打の活躍、日本ハムのＦ・レイエスが1本塁打を含む3安打を放つ活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 143 85 54 4 .612 -
2 DeNA 143 71 66 6 .518 13
3 巨人 143 70 69 4 .504 15
4 中日 143 63 78 2 .447 23
5 広島 143 59 79 5 .428 25.5
6 ヤクルト 143 57 79 7 .419 26.5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 87 52 4 .626 -
2 日本ハム 143 83 57 3 .593 4.5
3 オリックス 143 74 66 3 .529 13.5
4 楽天 143 67 74 2 .475 21
5 西武 143 63 77 3 .450 24.5
6 ロッテ 143 56 84 3 .400 31.5