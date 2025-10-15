大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミルウォーキー・ブリュワーズとのナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）で2連勝スタートを切った。デーブ・ロバーツ監督は、先発陣が連勝の立役者になったと絶賛しているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

NLCSでは第1戦はブレイク・スネル投手、第2戦は山本由伸投手がそれぞれ先発。スネルは8回無失点、山本も9回1失点の好投でチームの勝利に大きく貢献している。

同メディアによると、ロバーツ監督は第2戦終了後に「我々の強みは先発投手陣だ。最も才能のある投手が最大限にアウトを奪えれば、チームは良い状態にあるといえる。今、先発4人全員が非常に良い精神状態で体力も万全だ。彼らが先発し、相手を圧倒してくれるのは頼もしい限りだ」と先発陣の働きを称賛。

また、山本については個別に「彼からは真の自信が感じられる。昨季は過渡期で、ポストシーズンでは彼にあまり自由を与えなかった。我々は非常に才能ある救援陣を擁し、それに頼っていた。今年は90球を投げての三巡目でも、自分が最良の選択肢だと心から自信を持っている。それが私にも自信を与えてくれる」と言及したという。

