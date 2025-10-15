マンチェスター・ユナイテッドがブラジル代表MFカゼミーロとの契約延長を検討しているようだ。14日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えている。

レアル・マドリードで5度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇を含む数多くのタイトル獲得に貢献し、2022年夏にマンチェスター・ユナイテッドへ活躍の場を移したカゼミーロ。イングランド屈指の名門ではここまで公式戦通算131試合に出場し18ゴール12アシストをマーク。33歳となった現在でもブラジル代表の主力を張っており、国際Aマッチの通算キャップ数は80を数える。

今シーズンのプレミアリーグでもここまで6試合に出場しているカゼミーロだが、現行契約は2026年6月末で満了に。1年間の延長オプションも付随しているものの、マンチェスター・ユナイテッドが中盤の補強を画策中とも報じられる中、契約最終年となる今シーズン終了後の去就には注目が集まっている。

報道によると、マンチェスター・ユナイテッドはカゼミーロが依然としてチームに貢献できる選手であると考えており、契約延長を検討しているという。一方で、人件費の削減も目指しており、37万5000ポンド（約7580万円）程度と見られている週給を減額することが条件となっているようだ。果たして契約延長は実現するのだろうか。

なお、マンチェスター・ユナイテッドは中盤に即戦力を加えたいと考えており、来夏の移籍市場での大型補強が見込まれているという。現時点ではブライトンに所属するカメルーン代表MFカルロス・バレバやノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFエリオット・アンダーソンらがリストアップされている模様だ。