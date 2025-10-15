サッカー界屈指の“サラブレッド”がナショナルチームでのキャリアをスタートさせた。

かつてレアル・マドリードやフランス代表で活躍し、監督としてもチャンピオンズリーグ（CL）3連覇を成し遂げたジネディーヌ・ジダン氏を実父に持つルカ・ジダン。現在セグンダ・デイビシオン（スペイン2部リーグ）のグラナダでプレーする27歳のGKは、アンダー世代のフランス代表としてプレーしていた過去を持つが、A代表は祖父母の祖国であるアルジェリアを選択。今年9月に国際サッカー連盟（FIFA）から国籍変更が承認された。

今月のFIFAワールドカップ26アフリカ予選に臨むメンバーに招集されると、現地時間14日に行われた第10節ウガンダ代表戦のスタメンに名を連ね、記念すべきアルジェリア代表デビューを飾った。試合は開始早々の6分にウガンダ代表がルカ・ジダンから先制ゴールを奪ったが、アルジェリア代表が終盤に2つのPKで逆転に成功している。

なお、アルジェリア代表は前節までに勝ち点「23」を積み上げ、すでに3大会ぶり5回目のワールドカップ出場が確定。消化試合となった最終節にも勝利したことで、2位のウガンダ代表に「7」ポイント差をつける圧巻の成績でアフリカ予選を終えた。ルカ・ジダンが来年のFIFAワールドカップ26でアルジェリア代表の正GKとしてゴールマウスを守っている可能性もあるだろう。