今日の運勢は？★10月16日（木）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ 今日のあなたの順位は何位…!?

2025年10月16日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月16日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！あなたの星座は何位……？今日は、あなたの中の「聞き上手」が光り人間関係が良好に。相手の話を引き出すことで、これまで見えなかった信頼が生まれるでしょう。アドバイスを求められたときは、答えよりも共感を意識して。あなたの温度が、場の空気を柔らかく変えていきます。一度立ち止まることで、かえって進展する日。焦って進めるより、全体を俯瞰することでミスが減り、周囲の信頼も増します。計画を練り直す勇気が、最短ルートを生み出すでしょう。今日は「考える時間」に価値があります。あなたの魅力が静かに輝く日。無理に距離を詰めようとせず、穏やかな空気を大切にしてください。安心感のある存在として意識されることで、相手の方から心を開いてくるでしょう。体と心のバランスを整えるには、休むだけでなく「何もしない時間」を持つことが大切です。考えを止めて、ただぼんやりすることで自然に回復します。休養にもリズムを作ると、調子が戻りやすくなるでしょう。創造的な感性が冴える日です。頭で考えるより、直感で手を動かしてみてください。思いがけない発想が形になり、周囲から注目されるかもしれません。完成よりも「夢中になる時間」を楽しんで。心が整っていくことでしょう。今日は出費を我慢しすぎず、心が動くものに使うのが吉。感情を閉じ込めると運気も停滞します。「これがあったら嬉しい」と思える物や体験に投資することで、エネルギーの循環が生まれます。関係の中で誤解があっても、正そうと焦らずに。時間が経つほど自然に誤解が解ける暗示があります。今日は「理解されよう」とするより、「理解しよう」とする気持ちを優先してください。その姿勢が信頼を回復させます。食事のバランスを見直すときです。自分の体質に合うリズムを整える時間も作りましょう。ゆっくり噛むだけでも消化と気分が変わります。体を労わる小さな意識が、毎日のエネルギーを支えます。誰かのフォロー役に回ると運気が上がります。サポートをする立場でこそ、あなたの調整力や思いやりが輝きます。目立たない努力がのちに大きな信頼へと変わり、次のチャンスを引き寄せるでしょう。今日は素直な笑顔が何よりの魅力。難しい話をしなくても、楽しそうな雰囲気が相手の心を和ませます。恋の進展は「言葉より空気」で伝わるもの。あなたがリラックスしているほど、相手も安心して心を開くでしょう。一度やめたことに再挑戦すると良い日です。昔できなかったことも、今なら違う結果を出せます。過去の経験が新しい楽しみに変わる瞬間があります。思い出と再会する感覚を、怖がらず受け止めてみてください。金銭面での判断に迷うときは、「将来の自分が喜ぶか」で選ぶと正解を引き寄せます。短期的な得よりも、心の安心や人との信頼に関わる投資が吉。お金を流す方向が整えば、巡りも自然と良くなっていきます。人々がそれぞれ自分の幸せに関心を持ちすぎる社会は、何処か歪んで見えます。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/