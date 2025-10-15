ディアンジェロ『Voodoo』──新時代のソウルを提示した金字塔

51歳で亡くなったディアンジェロを追悼。「ローリングストーン誌が選ぶ歴代最高のアルバム500選」の第28位に選ばれた2000年リリースの大名盤『Voodoo』を振り返る。

1995年のデビュー作『Brown Sugar』のリリースから5年のあいだに、ディアンジェロは自身をスターへと押し上げたR&Bというジャンルに幻滅を覚えるようになった。「自分のことをR&Bアーティストだとは思っていない。R&Bは今や”ポップ”って言葉に置き換わっただけさ」と、当時26歳だった彼は雑誌Jetに語っている。

新しい何かを生み出そうとする彼は、マーヴィン・ゲイ、カーティス・メイフィールド、スティーヴィー・ワンダーといったソウルの巨匠たち、そしてローリン・ヒルやエリカ・バドゥといった同時代の革新者たち、その双方から影響を受けた。その探求の果てに生まれたのが『Voodoo』。魂を揺さぶり、創造性に満ちた傑作であり、ネオソウル時代の到達点とも言える作品だ。

プロデューサー／ドラマーのクエストラヴとともに制作されたこのアルバムは、彼が”代理的な夢の具現化”と呼んだ通り、ピンク・フロイドのような宇宙的ジャム（「Playa Playa」）と、プリンスに着想を得た官能的な楽曲（「Untitled（How Does It Feel）」）が共存している。「『Voodoo』はまだ始まりにすぎないと思ってる。時間はかかったけど、ようやく自分の道を歩き始めたところだ」と、当時ディアンジェロは語っていた。

