「2025 JERA クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ」第1戦（4戦先勝）、阪神タイガース対横浜DeNAベイスターズの試合が15日、阪神本拠地の阪神甲子園球場で開催される。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。

阪神の先発は村上頌樹。今季は26試合登板で14勝4敗、防御率2.10の好成績を残し、最多勝と最高勝率、最多奪三振の投手3冠を獲得した。エースの投球で初戦を勝利で飾り、シリーズ突破に有利な流れを作りたい。

対するDeNAの先発は、同じく最多勝に輝いたエース、東克樹。今季は24試合の登板で14勝8敗、防御率2.19を記録。村上との最多勝対決に勝利し、2年連続の下剋上を果たすことが出来るか。

試合は、18時00分プレイボール予定となっている。

先攻：横浜DeNAベイスターズ

1番(右) 蝦名達夫

2番(中) 桑原将志

3番(左) 佐野恵太

4番(三) 筒香嘉智

5番(一) 牧秀悟

6番(捕) 山本祐大

7番(遊) 石上泰輝

8番(二) 林琢真

9番(投) 東克樹

後攻：阪神タイガース

1番(中) 近本光司

2番(二) 中野拓夢

3番(右) 森下翔太

4番(三) 佐藤輝明

5番(一) 大山悠輔

6番(左) 中川勇斗

7番(捕) 坂本誠志郎

8番(遊) 熊谷敬宥

9番(投) 村上頌樹

【了】