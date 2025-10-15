大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日、ミルウォーキー・ブリュワーズとのナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦を2-1で制した。この試合で最後の打者となったブライス・チュラング内野手に、一部ファンはため息を漏らしているという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ファンが問題視しているのは、1点ビハインドで迎えた9回裏2死満塁の場面。マウンド上のブレイク・トライネン投手はカウント1-2からスライダーを投じたが、手元が狂ったのかボールは打席のチュラングの膝元へ。押し出し死球で同点かと思われたが、チュラングは咄嗟に足を引いて死球を回避した。

この後チュラングは空振り三振に倒れ試合終了となったが、同メディアは「別の世界線では、チュラングは本能に逆らい動かず、暴投が膝か太ももに当たるのを許した。しかし、現実の世界では、彼は身体の反応に従わざるを得なかった。トライネンとドジャースにとっては安堵のため息、ブリュワーズ関係者にとっては深い苛立ちの瞬間だった」と言及。

続けて、「ブレイク・スネル投手の好投（8回無失点、被安打1）を前に第1戦を奪取していたなら、それはシリーズを左右する歴史的偉業となったはずだ。だからこそ、試合終了の瞬間はブリュワーズファンにとって一層胸が張り裂けるものとなり、多くのファンはSNSでチュラングが決定的なチャンスを逃したことを嘆いている」と記している。

