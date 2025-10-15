【今日のプロ野球公示】岩崎優、今川優馬ら｜10月15日の一軍出場選手登録…

プロ野球 最新情報（最新ニュース）
日本野球機構は15日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。
セ・リーグ
【登録】
阪神 投手 岩崎 優
阪神 投手 岩貞 祐太
阪神 投手 伊原 陵人
阪神 投手 畠 世周
阪神 投手 及川 雅貴
阪神 投手 村上 頌樹
阪神 投手 湯浅 京己
阪神 投手 石井 大智
阪神 投手 Ｒ．ドリス
阪神 捕手 梅野 隆太郎
阪神 捕手 坂本 誠志郎
阪神 捕手 榮枝 裕貴
阪神 捕手 中川 勇斗
阪神 内野手 木浪 聖也
阪神 内野手 大山 悠輔
阪神 内野手 熊谷 敬宥
阪神 内野手 佐藤 輝明
阪神 内野手 小幡 竜平
阪神 内野手 中野 拓夢
阪神 内野手 植田 海
阪神 内野手 髙寺 望夢
阪神 内野手 Ｒ．ヘルナンデス
阪神 外野手 森下 翔太
阪神 外野手 近本 光司
阪神 外野手 前川 右京
阪神 外野手 小野寺 暖
DeNA 投手 東 克樹
【抹消】
なし
パ・リーグ
【登録】
ソフトバンク 投手 Ｌ．モイネロ
ソフトバンク 投手 藤井 皓哉
ソフトバンク 投手 松本 晴
ソフトバンク 投手 Ｄ．ヘルナンデス
ソフトバンク 投手 松本 裕樹
ソフトバンク 内野手 今宮 健太
ソフトバンク 内野手 周東 佑京
ソフトバンク 外野手 正木 智也
日本ハム 外野手 今川 優馬
【抹消】
なし
【了】