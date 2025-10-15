日本サッカー協会（JFA）は15日、今月の国際親善試合に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のメンバーを発表した。

史上初の外国人指揮官となったニルス・ニールセン監督のもとで再出発したなでしこジャパンは、初陣となった2025 SheBelieves Cupを3連勝を終えて初優勝。しかし、その後はコロンビアとのドローゲームを挟んでブラジルとスペイン相手に3連敗を喫すると、東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会では1勝2分に終わり大会3連覇を逃した。

来年3月にAFC女子アジアカップ2026を控える中、今月は欧州に遠征し、現地時間24日にイタリア女子代表、4日後の28日にノルウェー女子代表と対戦予定。最新のFIFAランキングではなでしこジャパンの8位に対してイタリアが12位、ノルウェーが13位となっており、通算対戦成績は対イタリアが1勝7敗（6得点31失点）、対ノルウェーが7勝3敗（18得点14失点）となっている。両試合とも『ABEMA』での無料生配信される予定だ。

ニールセン監督はGK山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）やDF熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）、MF長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）ら“常連組”を順当に招集。負傷で長期離脱を強いられていたDF清水梨紗（リヴァプール／イングランド）も復帰している。23名のうち海外で活躍する選手が20名、国内組が3名というメンバー構成となった。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

▼DF

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）

21 守屋都弥（エンジェル・シティFC／アメリカ）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

18 遠藤純（エンジェル・シティFC／アメリカ）

6 古賀塔子（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

▼MF

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）

20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

22 小山史乃観（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）

▼FW

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）