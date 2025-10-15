T・ヘルナンデス、”17勝右腕”を打ち砕くPS4号アーチ　勝利を呼び込んだ一…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは14日（日本時間15日）、ミルウォーキー・ブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に5-1で勝利。この試合の2回、ドジャースのテオスカー・ヘルナンデスが同点本塁打を放った。

初回に1点を先制されたドジャース。続く2回、1死走者なしで6番のヘルナンデスに打順が回った。

ブリュワーズ先発は、今季17勝を挙げたフレディ・ペラルタ。インハイにストレートとチェンジアップを続け、3－2とカウントを整えた後の6球目だった。

真ん中付近にきたカーブをヘルナンデスが完璧なタイミングで捉えると、打球は大きな弧を描いて左翼スタンドに吸い込まれていった。

ドジャースはこの回、更に2死からの連打で1点を勝ち越すことに成功。相手エースを序盤で攻略して試合のペースをつかんだ。

投げては先発の山本由伸が9回1失点と見事な投球を披露。初回の先頭打者本塁打以外は0行進を重ね、完投勝利を収めた。

ヘルナンデスは重要な試合で5打数2安打1打点と活躍。すでにポストシーズンで4本塁打と、打撃で存在感を示している。

ドジャースは敵地での2連戦で2連勝。さらに山本の完投でリリーフ陣を休養に充てることに成功するなど、理想的な展開で本拠地ドジャー・スタジアムでの第3戦を迎える。

