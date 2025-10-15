大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日から、ミルウォーキー・ブリュワーズとナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）を戦っている。同日の初戦では佐々木朗希投手が苦戦を強いられたが、今後の試合にも影を落とすかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

佐々木は2-0と2点リードの9回に登板したが、1死から四球、二塁打、犠飛で1点を失うと、さらに四球を与え2死一、三塁とピンチに。ここでデーブ・ロバーツ監督は佐々木を下げ、ブレイク・トライネン投手を投入し辛くも逃げ切っている。

同メディア「ドジャースは佐々木がNLCS第1戦のリリーフ登板で、速球の球速が時速1.5マイルも落ちた理由を解明しようとしている。ロバーツ監督は火曜日の第2戦を前に、佐々木の球速の変化について語った」としつつ、「そのことは認識している。答えは分からない。今日の結果を見てみよう。しかし、彼に関してはまだ未知の領域にあるという状況で、我々はまだ情報を収集している段階だ。そして彼は準備を整え、生産性を維持するためにできる限りのことをしている」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「佐々木は前回登板したナショナルリーグディビジョンシリーズ（NLDS）第4戦では3イニングを完璧に抑えている。球速の低下はロバーツ監督にとって懸念事項ではないようだが、今のところ、球団は明確な答えを見出せていない」と記している。

