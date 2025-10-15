大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは14日（日本時間15日）、ミルウォーキー・ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に5-1で勝利を収めた。この日は先発投手を務めた山本由伸投手が完投する活躍を見せ、先発ローテーションの柱としての役割を果たした。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のゲイブ・スモールソン記者が言及した。

山本はこの日、初回に先頭打者のジャクソン・チョウリオ外野手にソロ本塁打を浴びるも、9回（111球）を投じ、被安打3、奪三振7、与四球1、失点1の好投を見せた。山本にとっては、これがメジャー移籍後初の完投となる。

一方でドジャース打線は2回、テオスカー・ヘルナンデス外野手のソロ本塁打とアンディ・パヘス外野手の適時二塁打で逆転に成功。6回以降もマックス・マンシー内野手のソロ本塁打などで追加点を奪い、山本を援護した。

山本の圧巻の投球についてスモールソン氏は「最後の打者を三振に仕留めたのは当然の結果であり、この日7個目の奪三振となった。彼のこの日の投球数は111球、そのうち81球がストライクという好投ぶりをさらに際立たせるものだった」と言及した。

