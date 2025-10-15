ドジャース 最新情報

14日（日本時間15日）、アメリカンファミリー・フィールドで行われたミルウォーキー・ブリュワーズとロサンゼルス・ドジャースのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦。ドジャース先発の山本由伸が、PS2勝目をマークした。



山本は初回、ブリュワーズのジャクソン・チョウリオに初球のストレートを捉えられ、先頭打者本塁打を浴びてしまう。



それでも、以降は見事な修正力を発揮し、序盤でブリュワーズに流れを渡さなかった。







3回から5回までも毎回走者を背負うが、キレのあるスプリットとカーブを決め球に用いていずれの回も無得点。6回からは、3イニング連続で三者凡退と圧巻の投球を披露した。



山本のピッチングにドジャース打線も更に勢いを増し、6回から8回まで1点ずつ加点。5－1と試合を優位に進めることに成功する。



山本は8回終了時点で球数わずか97球、最終9回もマウンドに上がった。



3番のウィリアム・コントレラスを中飛、続く4番クリスチャン・イエリッチをスプリットで投ゴロに打ち取る。最後は5番のアンドルー・ボーンを148キロのスプリットで三振に斬って取り、日本人投手史上初となるPS完投勝利を飾った。



ドジャースは敵地で見事2連勝。山本の熱投でリリーフ陣の完全休養に成功したドジャースは、理想的な展開で日本時間17日から始まるドジャー・スタジアムでの3連戦を迎える。













【動画】山本由伸、快挙の瞬間がこちら！

MLBの公式Xより











YOSHINOBU YAMAMOTO FINISHES OFF A COMPLETE GAME ON PITCH NO. 111!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】