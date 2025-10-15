Mrs. GREEN APPLE大森元貴「とんでもないことになっていますから！」デビュー10周年展覧会『Wonder Museum』に自信！

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月13日（月・祝）の放送では、デビュー10周年のアニバーサリーイヤーを締めくくる企画となる展覧会「Mrs. GREEN APPLE MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」や、藤澤のテレビ出演、CM出演するハウスカレーの秋のキャンペーンなどについて語りました。大森：10月13日は、スポーツの日です！若井：スポーツしよう！ みんな、スポーツしてるぅ!?大森：祝日です！（先日10月8日に誕生日を迎えた若井に向かって）「HAPPY NEW WAKAI！」おめでとうございます！若井：まあまあ、はい！大森：そして、「Mrs. GREEN APPLE MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」が解禁されまして。キービジュアルと特設サイトがオープンしました！ あと、会場と詳細がいろいろ解禁されましたので！ これ、もうね……すごい長い期間をかけて打ち合わせしましたけれども、とんでもないことになっていますから！ 本当に楽しみにしていてほしいです。いろいろ……なんかこう、撮りましたね！藤澤：撮りましたね！ これに向けて！大森：どういうことなのか……楽しみにしていてください！若井：お楽しみに〜！

╋━━━━━━



𝐌𝐫𝐬. 𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄

𝐌𝐆𝐀 𝐌𝐀𝐆𝐈𝐂𝐀𝐋 𝟏𝟎𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐄𝐗𝐇𝐈𝐁𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍

『𝐖𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐮𝐦』



━━━━━━╋



10周年を締めくくる展覧会。

大森元貴のイマジネーションと… pic.twitter.com/iwdbGafh8I

— Mrs. GREEN APPLE『Wonder Museum』 (@MGA__WM) October 10, 2025――続いて、藤澤のテレビ出演に関する話題へ。大森：そして、りょうちゃんが……！藤澤：雑（笑）！大森：何かに出たのかな？藤澤：（10月12日に）SBC信越放送「夢テレビ2025」で（僕が卒業した）学校（※来年3月で120年の歴史に幕を閉じる小諸高校）を訪問した一部がちょっと放送されました！ 全編は11月19日（水）に放送されますので、11月の放送もお楽しみにしていてください！

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) October 12, 2025――最後に、ミセスがCM出演するハウスカレー秋のキャンペーンについて言及。若井の表情が話題に上りました。大森：そして、ハウスカレーの秋のキャンペーンもスタートしましたね！ 撮ったね！ これね！ 若井さんが「んっ」って食べたら、ちょっと二重になるのが僕は好きなポイントで。若井：（笑）。大森：よくふざけてその顔をしますけど、若井さん！若井：そうね、ナチュラルにその顔しちゃったという（笑）。大森：いつもふざけてる顔がナチュラルに出ちゃったっていう（笑）。若井：美味しすぎて！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info