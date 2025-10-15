Mrs. GREEN APPLE大森元貴「とんでもないことになっていますから！」デビュー10周年展覧会『Wonder Museum』に自信！

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
10月13日（月・祝）の放送では、デビュー10周年のアニバーサリーイヤーを締めくくる企画となる展覧会「Mrs. GREEN APPLE MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」や、藤澤のテレビ出演、CM出演するハウスカレーの秋のキャンペーンなどについて語りました。
◆「Wonder Museum」開催情報を解禁！
大森：10月13日は、スポーツの日です！
若井：スポーツしよう！ みんな、スポーツしてるぅ!?
大森：祝日です！（先日10月8日に誕生日を迎えた若井に向かって）「HAPPY NEW WAKAI！」おめでとうございます！
若井：まあまあ、はい！
大森：そして、「Mrs. GREEN APPLE MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」が解禁されまして。キービジュアルと特設サイトがオープンしました！ あと、会場と詳細がいろいろ解禁されましたので！ これ、もうね……すごい長い期間をかけて打ち合わせしましたけれども、とんでもないことになっていますから！ 本当に楽しみにしていてほしいです。いろいろ……なんかこう、撮りましたね！
藤澤：撮りましたね！ これに向けて！
大森：どういうことなのか……楽しみにしていてください！
若井：お楽しみに〜！
10周年を締めくくる展覧会。
◆藤澤、SBC信越放送での“母校訪問”を報告
――続いて、藤澤のテレビ出演に関する話題へ。
大森：そして、りょうちゃんが……！
藤澤：雑（笑）！
大森：何かに出たのかな？
藤澤：（10月12日に）SBC信越放送「夢テレビ2025」で（僕が卒業した）学校（※来年3月で120年の歴史に幕を閉じる小諸高校）を訪問した一部がちょっと放送されました！ 全編は11月19日（水）に放送されますので、11月の放送もお楽しみにしていてください！
◆ハウスカレーCM撮影秘話！ 若井の“顔”に注目!?
――最後に、ミセスがCM出演するハウスカレー秋のキャンペーンについて言及。若井の表情が話題に上りました。
大森：そして、ハウスカレーの秋のキャンペーンもスタートしましたね！ 撮ったね！ これね！ 若井さんが「んっ」って食べたら、ちょっと二重になるのが僕は好きなポイントで。
若井：（笑）。
大森：よくふざけてその顔をしますけど、若井さん！
若井：そうね、ナチュラルにその顔しちゃったという（笑）。
大森：いつもふざけてる顔がナチュラルに出ちゃったっていう（笑）。
若井：美味しすぎて！
