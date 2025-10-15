大谷翔平、PS初の盗塁！カメラが捉えた二塁突入の”大迫力映像”

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは14日（日本時間15日）、ミルウォーキー・ブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に5-1で勝利。この試合の7回に大谷がPS（ポストシーズン）キャリア初となる盗塁を決めた。



3－1とドジャースが2点をリードして迎えた7回表。ドジャースは1死三塁とし、1番・大谷の第4打席が回ってきた。



ここで大谷が、ブリュワーズ3番手のアーロン・アシュビーから実に20打席ぶりの安打となるタイムリーを放ち、さらにドジャースが1点を追加した。



2死となり、3番のフリーマンが左打席に入る。カウント2－2からの5球目、大谷が盗塁を敢行し成功。アシュビーが球速の遅いカーブを投げたタイミングを見計らい、見事にPS初盗塁を決めた。







ベース近くのカメラには、大谷が二塁へ突入する迫力ある映像が映し出されていた。



フリーマンは三振に倒れたため更なる追加点とはならなかったものの、ドジャースは続く8回に1点を加えて、5－1と試合を決めた。



投げては先発の山本由伸が9回1失点と見事な投球を披露。初回の先頭打者本塁打以外は0行進を重ね、完投勝利を収めた。



ドジャースは敵地での2連戦で2連勝。理想的な展開で本拠地ドジャー・スタジアムでの第3戦を迎える。

















【動画】大谷がPS初盗塁、カメラから見た映像がこちら！

MLBの公式Xより











Incoming Shohei Ohtani!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】