14日（日本時間15日）、アメリカンファミリー・フィールドで行われたミルウォーキー・ブリュワーズとロサンゼルス・ドジャースのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦。大谷翔平は「1番・DH」で出場した。



ドジャースの先発は山本由伸、ブリュワーズはフレディ・ペラルタ。両チームがエースを先発マウンドに送った。



ブリュワーズが初回にジャクソン・チョウリオの先頭打者本塁打で先制したものの、2回にドジャースはテオスカー・ヘルナンデスの本塁打とアンディ・パヘスのタイムリー二塁打ですぐさま逆転に成功。







ドジャースは6回にも1点を追加し、3－1とリードして迎えた7回表の攻撃。ドジャースは1死三塁とし、打席にここまで19打席ノーヒットが続く1番・大谷が左打席に入った。



ブリュワーズはこの局面で3人目のアーロン・アシュビーにスイッチ。カウント2－2からの7球目、これまでよりやや甘く入ったシンカーを大谷が捉えた。



鋭く振り抜かれた打球が一、二塁間を抜けていき、三塁ランナーが悠々と生還。大谷にとって、実に20打席ぶりとなる安打となった。



一方、8回には2死満塁の場面で回るも、無念の三球三振。マルチ安打とはならなかった。



この日の大谷の成績は、5打数1安打、1打点、1盗塁。チームは5-1で勝利したが、大谷のポストシーズン打率は.147と不調が続いている。













Shohei Ohtani extends the Dodgers lead!

