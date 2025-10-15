国際親善試合が行われ、プエルトリコ代表とアルゼンチン代表が対戦した。

アルゼンチン代表での直近2試合を欠場していたリオネル・メッシが先発復帰した一戦は、14分にアレクシス・マック・アリスターが頭で先制点を決めると、23分にはメッシの華麗な浮き玉のパスからゴンサロ・モンティエルが右足ボレーシュートを叩き込んだほか、36分にはメッシの逆サイドへの展開から最後はマック・アリスターが右足を振り抜いて3点リードで前半を折り返した。

後半に入っても勢いの止まらないアルゼンチン代表は、64分にはニコラス・ゴンサレスのシュートがオウンゴールを誘い、79分にはラウタロ・マルティネスが追加点をマーク。さらに、84分にはメッシのヒールでの落としからL・マルティネスがダメ押しゴールを挙げた。

このまま試合は終了。フル出場したメッシが2アシストを記録したアルゼンチン代表は6－0でプエルトリコ代表を下している。

【スコア】

プエルトリコ代表 0－6 アルゼンチン代表

【得点者】

0－1 14分 アレクシス・マック・アリスター（アルゼンチン代表）

0－2 23分 ゴンサロ・モンティエル（アルゼンチン代表）

0－3 36分 アレクシス・マック・アリスター（アルゼンチン代表）

0－4 64分 オウンゴール（スティーブン・エチャバリア／アルゼンチン代表）

0－5 79分 ラウタロ・マルティネス（アルゼンチン代表）

0－6 84分 ラウタロ・マルティネス（アルゼンチン代表）

【ハイライト動画】プエルトリコ代表vsアルゼンチン代表