山本由伸の初球を一撃！ブリュワーズ・チョウリオがチームに勢いをもたら…

ミルウォーキー・ブリュワーズのジャクソン・チョウリオ選手は14日（日本時間15日）、本拠地アメリカン・ファミリー・フィールドで行われたロサンゼルス・ドジャース戦に「1番・右翼」で先発出場し、山本由伸投手の出鼻をくじく先頭打者本塁打を放った。



ブリュワーズ先発エースのフレディ・ペラルタ投手が1回を無失点で抑えた直後の攻撃で、チョウリオ選手は山本投手の投じた初球の直球を勢いよく振り抜き、ブリュワーズファンの待つ右翼席へ叩き込んだ。







シカゴ・カブスとのナショナルリーグ地区シリーズ第2戦でもバックスクリーンに特大の3ランホームランを放っており、ポストシーズンでは今季2本目となった。



しかし、その直後にペラルタ投手がテオスカー・ヘルナンデス選手にソロホームラン、アンディ・パヘス選手に右前適時二塁打を浴びるなど、逆転を許した。



試合はその後もドジャースがマックス・マンシー選手のソロホームランや大谷翔平選手の右前適時打などで得点を重ね、ブリュワーズは1-5で第2戦も敗れ、2連敗となった。











