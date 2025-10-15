オリックスは15日、マチャド投手とペルドモ投手の帰国を発表した。

▼ アンドレス・マチャド

「今シーズンもバファローズファンの皆さんに応援していただき、心から感謝しています。皆さんは最高のファンです。本当に大好きです。また、チームメイト、スタッフ、トレーナー、球団関係者の皆さん、そして家族にも感謝しています。私が愛するチームのために戦い続けられるように、常に支えてくれました。本当にありがとうございました」

▼ ルイス・ペルドモ

「今シーズンを振り返ると、感謝の気持ちで胸がいっぱいです。このチームの一員になれたことは素晴らしい経験

であり、バファローズを我がチームと呼べることを誇りに思います。また、チームメイトとコーチ陣は私の兄弟

のような存在です。共にシーズンを戦えて光栄でした。この素晴らしいチームの一員となる機会を与えてくださったバファローズの皆さんに、心から感謝しています。皆さんの献身的な姿勢、情熱、そして成長するためのこだわりは、私にとって日々の励みとなり、最高の自分を目指して突き進んでいくことができました。これからもバファローズと共に歩み続け、チームの勝利に貢献したいと思っています。バファローズのユニフォームを着られることを誇りに思い、共にさらに多くの楽しい思い出を作れることを願っています。皆さんからサポート、愛情、そして素晴らしい機会をいただき、本当にありがとうございます。オリックスの未来がどんなものになるのか、今から楽しみにしたいと思います。心からの感謝をこめて」