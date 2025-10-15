フジテレビの動画配信サービス・FODでは、フィギュアスケートノービス世代の日本一を決定する「全日本ノービス選手権大会」、全日本選手権への切符をかけた「東日本・西日本選手権大会」「ペア予選会」「アイスダンス予選会」の全選手・全演技を生配信する。

「2025全日本ノービス選手権大会」は、29回目を迎えるノービス世代の日本一を決める大会。今年は神奈川県・KOSE新横浜スケートセンターで開催される。羽生結弦、宇野昌磨、坂本花織ら世界で活躍するスケーターのほとんどが「全日本ノービス」の優勝経験者という、まさにトップスケーターへの“登竜門”。今年は佐久間陸が大会連覇に挑む。

「2025東日本選手権大会」 / 「全日本選手権大会ペア予選会」は、「全日本選手権大会」、「全日本ジュニア選手権大会」の切符をかけた東日本エリアの予選会。今年は茨城県・山新スイミングアリーナで開催される。シニア女子では北京五輪代表の河辺愛菜に注目。ジュニアGPシリーズで活躍を見せる高木謠もエントリーしている。ペアには、9月のミラノ・コルティナ五輪最終予選で日本にペア2枠目をもたらした長岡柚奈／森口澄士組が参戦する。

「2025西日本選手権大会」 / 「全日本選手権大会アイスダンス予選会」は、「全日本選手権大会」、「全日本ジュニア選手権大会」の切符をかけた西日本エリアの予選会。今年は滋賀県・木下カンセーアイスアリーナで開催される。ハイレベルな戦いが予想されるシニア女子。世界選手権代表経験のある三原舞依、今季国際大会で活躍を見せた三宅咲綺、昨年の全日本選手権６位の山下真瑚と豪華な顔ぶれ。アイスダンスも注目で、今季結成の“いくこう”こと櫛田育良／島田高志郎組、女子シングル全日本2度優勝の紀平梨花も西山真瑚とのカップルで予選会出場が決定した。

■配信概要

「2025全日本ノービス選手権大会」

10月18日（土）12時20分～20時５分 ノービスＡ女子、ノービスアイスダンス、ノービスＢ女子

10月19日（日）11時５分～17時35分 ノービスＢ男子、ノービスＡ男子

「2025東日本選手権大会」 / 「全日本選手権大会ペア予選会」

10月24日（金）11時35分～21時20分 シニア女子SP、シニアペアSP、ジュニア女子SP、シニア男子SP

10月25日（土）10時40分～21時35分 ジュニア男子SP、シニアペアFS、ジュニア女子FS、シニア女子FS

10月26日（日）９時～15時55分 ジュニア男子FS、シニア男子FS

「2025西日本選手権大会」 / 「全日本選手権大会アイスダンス予選会」

11月１日（土）11時35分～22時15分 ジュニア男子SP、シニア男子SP、シニア女子SP、ジュニアアイスダンスRD、シニアアイスダンスRD

11月２日（日）11時15分～20時 ジュニア女子SP、シニア女子FS、ジュニアアイスダンスFD、シニアアイスダンスFD

11月３日（月・祝）９時45分～19時45分 ジュニア女子FS、ジュニア男子FS、シニア男子FS

※配信スケジュールは予告なく変更になる場合あり

■出場選手

全日本ノービス：宮崎花凜、佐久間陸



東日本選手権：河辺愛菜、江川マリア、三宅星南、吉岡希、高木謡、西野太翔、周藤集、蛯原大弥、森遼人



アイスダンス予選会：櫛田育良／島田高志郎、紀平梨花／西山真瑚、山下珂歩／永田裕人、吉田 菫／小河原泉颯、柴山 歩／木村智貴



西日本選手権：三原舞依、山下真瑚、三宅咲綺、中村俊介、朝賀俊太朗、和田薫子、櫛田育良、岡田芽依、金沢純禾、村上遥奈、岡万佑子、上薗恋奈、高橋星名、植村駿



ペア予選会：長岡柚奈／森口澄士

※出場予定選手は予告なく変更になる可能性あり