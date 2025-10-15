メジャーリーグ 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地のアメリカンファミリー・フィールドで行われたミルウォーキー・ブルワーズ戦に5-1で勝利。リーグ優勝決定シリーズ2連勝となった。



ドジャースの先発は山本由伸、ブルワーズの先発はフレディ・ペラルタでスタート。 試合は開始直後から動きを見せた。







山本は初回、1番のジャクソン・チョウリオに1球目を捉えられ、いきなり先頭打者本塁打を浴びる。



それでもドジャース打線は2回、6番のテオスカー・ヘルナンデスの本塁打で同点に追いつく。さらに2死一塁から、9番のアンディ・パヘスが適時二塁打を放ち、すぐさま勝ち越す。



さらに、6回には5番マックス・マンシーのソロ本塁打、7回には1番・大谷翔平の適時打で追加点。8回にも7番トミー・エドマンのタイムリーヒットで、リードを広げていった。



ドジャース先発の山本は、初回以降は相手打線を寄せ付けず。9回1失点完投の見事な投球を見せ、チームを勝利へと導いた。



この日、「1番・DH」で出場した大谷は、5打数1安打、1打点、1盗塁の成績だった。















【動画】大谷翔平、20打席ぶりの安打&打点がこれだ！

MLBの公式Xより











Shohei Ohtani extends the Dodgers lead!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】