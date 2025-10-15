大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのキケ・ヘルナンデス外野手は、ポストシーズン中も怪我の不安を抱えながらプレーを続けている。離脱の見込みは低いようだが、ヘルナンデスが欠場となれば、ドジャースは厳しい立場に立たされる。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

デーブ・ロバーツ監督は「キケは健康だ。ディビジョンシリーズ後に得られた数日の休養が回復を助けた」と語った。ヘルナンデスはフィラデルフィア・フィリーズとの第4戦の延長11回で足を引きずるような仕草を見せており、状態が懸念されていた。

また、ヘルナンデスはポストシーズン初戦となるワイルドカードシリーズ第1戦でも背中の痛みにより途中交代するなど、体調面に課題を抱えていた。ここまでのポストシーズンで無安打に終わったのが1試合しかなく、ヘルナンデスは大きな存在感を放っている。

欠かせない戦力であるヘルナンデスについてコロマ氏は「ドジャースは彼の状態が悪化した場合、追加の休息を与える決断を下す可能性がある。その場合は、マックス・マンシー内野手やアレックス・コール外野手に頼るだろう。しかし、ヘルナンデスはチームの重要な一員であることを証明しているため、ドジャースはそうならないことを願っている」と言及した。

