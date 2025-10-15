イングランド代表FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）が、ワールドカップ出場が決まった喜びを口にした。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

FIFAワールドカップ26欧州予選・グループKの第8節が14日に行われ、イングランド代表はラトビア代表と対戦。26分にアンソニー・ゴードンが先制点を決めたのを皮切りに、ケインが2ゴールを決めたほか、オウンゴールに加え、エベレチ・エゼにも得点が生まれ、5－0で快勝。予選6連勝＆無失点で欧州最速でのW杯出場を決めた。

この試合で2ゴールを記録したケインは2025－26シーズン開幕後、バイエルンでの公式戦10試合で18ゴールを記録しているほか、イングランド代表でも9月の活動と10月の活動で3試合に出場して3ゴールを挙げており、ここまで公式戦13試合で21ゴールという好成績を残している。

また、データサイト『OPTA』によると、ケインがイングランド代表で1試合2ゴール以上を記録したのはこれが13回目となり、ナット・ロフトハウス氏の12回を上回り同代表史上最多に。さらに、イギリスメディア『Squawka』によると、1986年から1989年までバルセロナに在籍していたゲーリー・リネカー氏（17ゴール）を上回り、ケインはイングランド国外のクラブに所属しながらイングランド代表として最も多くのゴール（18）を記録した選手にもなったという。

イングランド代表のキャプテンを務めるケインは試合後、「時々楽に見えてしまうこともあるかもしれないけど、こういうグループや試合は難しくなることもある。どの試合でも最大限の集中力が必要で、今日は本当に高いレベルだった」と振り返りながら、次のように続けた。

「勢いを維持するためには、相手が誰であろうと高い基準で戦うことが重要だと話していたけど、それが結果に表れた。2試合を残して無失点で予選を突破できたことは素晴らしい成果だ。素晴らしいフットボールをしてきたと思う。目の前の相手をしっかりコントロールできるし、それを非常に上手くやってきた」

「どのポジションでも競争は必要で、僕たちにはそれがある。チームに復帰したくてうずうずしている素晴らしい選手たちが何人かいる。彼らも必要としている。お互いに切磋琢磨して、どこまでいけるかを見ていきたい。今夜のファンの反応は素晴らしかったよ」

【動画】ケインがラトビア代表戦で2ゴールをマーク！