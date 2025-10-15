「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、中日ドラゴンズが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。

小田康一郎（おだこういちろう）

[caption id="attachment_234517" align="aligncenter" width="530"] 青山学院大の小田康一郎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：173cm／85kg

・生年月日：2003年8月15日

・経歴：中京高‐青山学院大

天才的な打撃技術を誇り、リーグ5連覇中の青山学院大で主軸を担う小田康一郎。打線の強化にはうってつけの存在だ。

岐阜・中京高時代は1年夏から三塁のレギュラーに定着し、岐阜県大会で打率.632をマーク。1年生ながら甲子園の舞台に立ち、ベスト4進出の原動力となった。2年時以降は投手を兼任し、チームの中心選手となった。

青山学院大では1年春からスタメンの座を奪い、一塁手部門で3度のベストナインを受賞。今夏に行われた日米大学野球では、日本代表の3番打者として起用され、打率.348（23打数8安打）、1本塁打、3打点と結果を残した。

チーム事情により、大学では一塁を主戦場としているが、高校時代は投手兼三塁手をこなした小田。強肩も持ち味の1つで、プロ入り後のコンバートも十分に可能と言える。

中日ドラゴンズでは福永裕基、石川昂弥、田中幹也など右打ちの内野手が多い状況。左打者で打線の厚みをもたらすことのできる小田は、補強ポイントに合致した存在となるだろう。

宮崎海（みやざきかい）

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／82kg

・生年月日：2003年7月21日

・経歴：愛工大名電高‐横浜商科大

強打の外野手として、ドラフト候補に挙がっている横浜商科大の宮崎海。右の外野手を強化したい球団にとっては、獲得を狙いたい選手となるだろう。

愛工大名電高時代には、4番打者として3年夏の甲子園に出場。チームは初戦敗退となったが、宮崎自身はマルチ安打を放つ活躍を見せた。

横浜商科大では1年春からリーグ戦に出場し、2年時からレギュラーに定着。今春のリーグ戦では打率.381（42打数16安打）、1本塁打、7打点、2盗塁の好成績を収め、ベストナインに輝いた。

リーグ戦5季連続で打率3割をクリアするなど、主軸として打線を牽引している。

今秋は右足の靭帯を損傷するアクシデントに見舞われたが、すでに実戦復帰。プロ入りを見据えてアピールを続けている。

中日ドラゴンズは、岡林勇希より下の世代の外野手がおらず、地元・名古屋出身の強打者を指名する可能性も十分にあり得るだろう。

小島大河（こじまたいが）

[caption id="attachment_233500" align="aligncenter" width="530"] 明治大の小島大河（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：179cm／83kg

・生年月日：2003年10月26日

・経歴：東海大相模高‐明治大

今秋のドラフト市場において、No.1捕手と高い評価を得ているのが、小島大河だ。

東海大相模高では、2年秋から二塁のレギュラーに定着。3年春から捕手に転向し、同春の選抜甲子園では全国制覇の立役者となった。

明治大進学後は、2年春からレギュラーの座を掴み、3年時には大学日本代表の正捕手に。ハーレムベースボールウィークでは大会途中から4番に座り、打率.462（26打数12安打）、1本塁打、10打点を記録した。

今春のリーグ戦は、肋骨を骨折した影響で一塁に回ったが、打率.316、3本塁打、7打点の活躍。4季連続の打率3割超をクリアした。

卓越した打撃技術を誇り、“打てる捕手”としてドラフト1位候補に浮上している。また、高校時代は二塁のポジションをこなしており、内野手として指名を検討する球団もありそうだ。

中日ドラゴンズはルーキーの石伊雄太が頭角を現し、ベテラン・木下拓哉も控えるが、小島は左打ちでタイプが異なる。強打の捕手は貴重な存在であり、獲得を狙いたいところだ。

齊藤汰直（さいとうたいち）

[caption id="attachment_233506" align="aligncenter" width="530"] 亜細亜大の齊藤汰直（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／90kg

・生年月日：2003年12月7日

・経歴：武庫荘総合高‐亜細亜大

今秋のドラフト市場において、特に奪三振能力の高さを評価されているのが、亜細亜大の齊藤汰直だ。中日ドラゴンズは大野雄大、涌井秀章ら先発陣の高齢化が進んでおり、先発投手の獲得は至上命題となっている。

亜細亜大では1年春から救援を中心にリーグ戦に登板し、草加勝（現：中日）が抜けた3年時から先発を務めた。

同年春のリーグ戦では8試合（61回1/3）を投げ、4勝３敗、54奪三振、防御率1.76の好成績をマーク。

新たにフォークを習得して迎えた今春は、右手中指の爪が割れるアクシデントがあったが、5試合（32回1/3）を投げ、2勝2敗、29奪三振、防御率2.23と結果を残した。

さらに、今夏に行われた日米大学野球選手権の日本代表に選出。第4戦では先発マウンドに上がり、4回7奪三振2失点の好投。一気に評価を上げ、ドラフト1位候補に浮上している。

中日の本拠地・バンテリンドームでは、来季からホームランテラスを設置予定。投手は今まで以上に奪三振能力が重要となってくるだけに、齊藤はチームにマッチした存在と言えそうだ。

垣内凌（かきうちりょう）

・投打：右投左打

・身長／体重：183cm／87kg

・生年月日：2007年7月12日

・経歴：浦和学院高

高校通算27本塁打を記録するなど、高校生外野手の中で世代屈指の評価を得ている垣内凌。中日ドラゴンズにマッチした選手と言える。

浦和学院高では、1年秋から右翼のレギュラーを獲得。3番打者を任されると、今春の埼玉県大会で打率.500（18打数9安打）、1本塁打、5打点の活躍。関東大会では横浜高の怪腕・織田翔希から豪快な一発を放った。

今夏の埼玉県大会は優勝候補と目されながらも、チームは3回戦で敗退。それでも垣内は、初戦で本塁打を含むマルチ安打、3回戦でも安打を放つなど、結果を残し続けた。

また、外野守備では強肩が持ち味であり、身体能力の高さもアピールポイントになっている。

中日では細川成也や上林誠知、岡林勇希など、外野のレギュラー陣はほぼ固まっているが、岡林より下の世代（24歳以下）の外野手が不在の状況。チーム編成を鑑みると、将来を担う外野手は確保しておきたいところだ。

髙木快大（たかぎはやと）

[caption id="attachment_234667" align="aligncenter" width="530"] 中京大の髙木快大（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／77kg

・生年月日：2004年3月19日

・経歴：栄徳高‐中京大

柳裕也、松葉貴大がFA権を取得するなど、先発投手の獲得が必須になっている中日ドラゴンズ。中でも最速153キロの本格派右腕として注目を集めている髙木快大は、獲得を狙いたい存在だ。

栄徳高では2年秋からエースを担い、3年春の愛知県大会ではベスト4に進出。中京大では1年春からリーグ戦に登板し、早くから先発の座を勝ち取った。

3年春のリーグ戦では、完全試合を達成。最終的に同春は7試合（53回1/3）を投げ、4勝１敗、36奪三振、防御率0.51と圧巻の成績を収めた。同夏には大学日本代表に選出され、先発の一角に君臨。

今春はリーグ戦で7試合（42回）を投げ、5勝１敗、防御率1.71の好成績をマークするも、全日本大学野球選手権はコンディション不良で登板回避。今秋も出遅れ、状態が心配されるが、ノビのあるストレートはトップクラスの評価を得ている。

中日では、先発投手が補強ポイントに挙げられており、地元出身の右腕に白羽の矢が立つ可能性もありそうだ。

