「試してみる価値はある」ダルビッシュ有監督で問題解決！？　米紙、仰天…

サンディエゴ・パドレスは13日（日本時間14日）、マイク・シルト監督の電撃辞任を発表した。指揮官が不在になったため、次期監督候補を探す必要がある。米メディア『フライアーズ・オン・ベース』は、パドレスファン待望の夢の監督候補は、すでに目の前にいるとして、39歳のダルビッシュ有投手の名前を挙げた。

ダルビッシュは2020年12月からパドレスに在籍し、これまでチームのエースとして活躍してきた。しかし、近年は怪我に悩まされることが多く、ややパフォーマンスも低下している。それでも残りの契約期間は3年あり、現行のまま変化がなければ2028年までプレーを続けることになる。ただ、同メディアは今後の選択肢として、トレードに出す、ブルペンに回す、そして監督就任という“第三の道”を提示した。

監督就任という仰天プランについては「ダルビッシュはすでに知性とリーダーシップを兼ね備えた存在だ。もし彼が2026年に監督に就任すれば、チームにとって現在の契約を解消することは困難となるでしょう。そのため、実務経験がないにもかかわらず、彼は最高額の報酬を受け取るコーチの一人になるかもしれない。だが、それでも試してみる価値はある。パドレスの選手たちはすでに彼を信頼している。彼は常にチームを良くしようと努力してきた。データ分析が重視される現代野球において、5度のオールスター経験を持つダルビッシュほど、数字と感覚の両方を理解できる人物はそう多くない。それはパドレスの次世代コーチング体制にとって、理想的なレシピになり得る」との見解を示している。なお、現時点で引退や選手兼任監督などが決まっているわけではなく、あくまでも夢物語の一つだ。

