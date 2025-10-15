大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、レギュラーシーズン終盤からリリーフを務める佐々木朗希が好投を続けている。日本時間14日から始まったナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）でも活躍が期待されるが、チームは投球イニング数をなるべく抑えたいようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

佐々木は同日終了時点で、ポストシーズンでは5試合に登板。投球回数はそれぞれ、最初の2試合は1イニング、3試合目は0.1イニング、4試合目は3イニング、5試合目は0.2イニングとなっている。

同メディアは「試合を締めくくるのに苦戦していたドジャースにとって、佐々木は重要な局面での補強として歓迎すべき存在だった。チームは今後もこの若き投手を起用していくだろうが、できれば出場機会は限定的としたい」としつつ、「理想は1イニングだけだ。2イニング、3イニングを投げれば、その裏側でコストがかかるからだ」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「佐々木を除けば、ドジャースの他リリーフ陣は確かに苦戦を強いられている。ブレイク・トライネン投手はナショナルリーグディビジョンシリーズ（NLDS）第2戦で崩れた後、防御率7.71と低迷している。アレックス・ベシア投手も防御率6.00とそれほど良い成績ではない。佐々木は終盤戦の戦略において重要な役割を担うだろうが、他ブルペン陣の改善が不可欠だ」と指摘している。

【関連記事】

【了】