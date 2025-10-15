ユースケ・サンタマリア、“芸能界のスキャンダル”がテーマのドラマに出演することを決めた理由「だったら(出演しても)いいかなと思って」

ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』(11月19日スタート 毎週水曜22:00〜 全6話)の新キャストが発表された。

柴咲コウと川口春奈が初共演

スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く、ABEMA新オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか。 『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいく。

主演は柴咲コウが務め、突如週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲を演じる。また、川口春奈が柴咲と初共演し、柴咲演じる咲にスキャンダル記事を突き付ける芸能週刊誌記者・平田奏を演じる。なお、主題歌には、柴咲コウの書き下ろし新曲「Awakening(feat. LITTLE)」が決定している。

ユースケ・サンタマリアら追加キャスト

そして今回解禁となったキャストは、川口演じる平田奏が所属する芸能週刊誌・週刊文潮に関係する人物を演じる、ユースケ・サンタマリア、栁俊太郎、帆純まひろ。ユースケ・サンタマリアは、奏の上司であり、週刊文潮の編集長・橋本正剛を、栁俊太郎は、フリージャーナリストの二宮涼を、帆純まひろは、奏の後輩である週刊文潮の記者・水口綾香をそれぞれ演じる。

キャストコメントは以下の通り。

ユースケ・サンタマリア

スクープで芸能界が大変なことになる、みたいなことが昔以上に多いし、大事件になっているでしょう。 「少々オイタした」じゃ済まないような大事件に発展していて。そんなときにこういうドラマをやるって、 「今ちょうど流行りだし、こういうのやったらウケるんじゃね?」みたいなことだったら嫌だなと思っていたんです。でも、プロデューサーや監督にお会いして話したときに、「前からこれをやりたくて温めてたんだ、そしたら時代が追いついてしまった」って言っていたんです。だったら(出演しても)いいかなと思って。それって“すごい先見の明がありました”って話で。ぜひやらせてもらいます、となりました。この『スキャンダルイブ』、今まで誰もやりたくてもやれなかった、そういうところに深くメスを入れた、ちょっととんでもないエンターテインメントになっているので、ぜひともご覧ください。

栁俊太郎

藤野プロデューサーと金井監督は過去にお世話になり、また攻めた社会派なドラマをつくるんだろうなと思い非常に楽しみにしていました。台本を読んで、どうなっていくんだろうな…と思う展開が1話ごとあり、単純に続きが気になるような、スリルのあるストーリーだと思いました。二宮という役は、非常に真面目だけど器用ではないから、生きるために必要な方法を選んでいく、そんな人間かなと思います。しっかり二宮という役に向き合って、面白いドラマになれるように頑張りたいと思います。

帆純まひろ

私にとっては映像初挑戦となり、もちろんちゃんと勉強しなきゃというプレッシャーもありましたが、金井監督の作品に参加させていただけることがなにより嬉しくて。他人事とは思えない少し重いテーマにはなりますが、水口綾香として生きられたらと思いました。映像が初めてなので、(帆純に対し)初めましての方がほとんどだと思いますが、この時期にこういうテーマのドラマを出す意味や作品をつくる意味合いというか…メッセージ性がしっかりある作品だと思うので、私自身も水口綾香として精一杯生きていけるように頑張りますので、興味を持ってみていただけたら嬉しいです。

