「鍵は過剰反応しないこと」千賀滉大らメッツ、大変革は不要！？　米紙は…

プレーオフ進出を逃したニューヨーク・メッツは、同じ過ちを繰り返さないようにするため、今オフも積極的な補強を行うかもしれない。その過程で、32歳の千賀滉大投手がトレード要員になるとの予測もあるが、あまり大きな変革はすべきではないようだ。米メディア『エンパイア・スポーツメディア』が報じている。

千賀を筆頭にメッツ投手陣はシーズン前半にリーグトップのチーム防御率を記録していた。その好調ぶりが成績にも表れ、6月中旬の時点で45勝24敗をマーク。このまま首位を突き進むかに思われたが、怪我人が続出したこともあって、あれほど勢いのあったチームの成績は83勝79敗まで転落した。最後まで修正することができず、ポストシーズン進出を逃している。

批判の矛先は、メッツを率いるカルロス・メンドーサ監督や投手陣に向けられたが、球団側は冷静に状況を見極めている。コーチ陣は刷新するものの、同監督は続投方針だ。同メディアは「鍵は過剰反応しないこと」とし、「メッツはこれまでにも同じ過ちを犯してきた。問題を金で解決しようとして、さらに新たな問題を生み出してきたのだ。今必要なのは、話題作りのための大型補強ではなく、冷静な判断だ」と分析。続けて「現状維持と停滞の違いを見極めることが重要であり、エース級投手、安定したリリーフ、センターのアップグレードというピンポイントの補強だけで大きく変わる可能性はある。チームの核となる部分はそのままで良い」と伝えている。

