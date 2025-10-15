大阪府門真市(かどまし)は、府の北東部に位置し、北河内(きたかわち)と呼ばれる地域にあるまち。高度経済成長期以降は産業都市へと移行し、高い技術力をもつ「モノづくり企業」が多数あります。

その中でも大手電機メーカーの本社があることから、ふるさと納税では家電の返礼品でも注目を集める自治体です。

今回紹介するのは、門真市で開催される「日本卓球リーグホームマッチ& 直前卓球教室」。卓球チーム「クローバー歯科カスピッズ」の選手を講師に迎えて卓球を教えてもらえるほか、日本卓球リーグのホームマッチを楽しめます。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は門真市のイベント「日本卓球リーグホームマッチ& 直前卓球教室」の詳細、新着の返礼品などについて調べてみました!

日本リーガーに卓球を学ぼう! 「日本卓球リーグホームマッチ& 直前卓球教室」について

日本卓球リーグホームマッチ& 直前卓球教室

・開催日時：令和7年11月4日(火)

【卓球教室】15時～16時50分

【日本卓球リーグ】17時～20時

・開催場所：門真市立総合体育館

・アクセス：【公共交通機関】京阪電鉄「古川橋駅」から徒歩5分、京阪電鉄「門真市駅」から徒歩10分、大阪モノレール「門真市駅」から徒歩10分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・参加費：無料

「クローバー歯科カスピッズ」は、門真市に医院を構える医療法人クローバーが運営する卓球チーム。令和4(2022)年度に第72回全日本実業団卓球選手権大会で優勝を果たし、日本一の実業団チームに輝きました。選手たちが歯科医院で働きながら、練習もこなし、仕事と卓球を創意工夫で両立しているそうです。

本チームの公式戦の前には、選手に卓球を教えてもらえる卓球教室を開催。年齢問わずどなたでも参加でき、当日はラケットレンタルもあるのだとか!

卓球教室の後の日本リーグホームマッチでは、対戦チーム「日鉄物流ブレイザーズ(和歌山県)」との試合を観戦! トップアスリートの激しいラリーを生で見ることができます。

「地域貢献にも積極的にご協力いただいているチームです」と、担当者は語っていました。

自治体からのメッセージ

タイガー魔法瓶やパナソニックの本社があるため、電化製品を豊富に返礼品として揃えており、寄附金額にあわせてほしい家電を見つけることができます。門真市は今後、古川橋エリアでは生涯学習複合施設や交流広場の整備を進め、まちづくりを起点にまちが生まれ変わります。ぜひ門真市のことを返礼品を通じて応援してください。

門真市ふるさと納税返礼品について

ズームでも撮影できる! イベントごとにも重宝すること間違いなしのデジタルカメラを紹介します。門真市の中でも新着のふるさと納税返礼品です。

パナソニック コンパクトデジタルカメラ ルミックス

・提供事業者：パナソニック マーケティング ジャパン株式会社

・内容量：コンパクトデジタルカメラ1台

・寄附金額：24万円

超広角20mm、超望遠1200mmの超ワイド&超ズームがこの1台で実現! 突然訪れるシャッターチャンスを逃さない「4Kフォトモード」、望遠時に見失った被写体もズームアウトして素早く探せる「ズームバック機能」を搭載し、「USBタイプC充電対応」で長時間の撮影をサポートしてくれます。

今回は大阪府門真市のイベント「日本卓球リーグホームマッチ& 直前卓球教室」と、新着の返礼品を紹介しました。全日本実業団卓球選手権大会で優勝した実績を持つ卓球チーム「クローバー歯科カスピッズ」に、卓球を教わることができるイベントです。どなたでも参加可能とのことで、初心者や子どもから大人まで気軽に参加できるのも魅力。公式戦は、見ごたえ抜群の激しいラリーを生で観賞できるチャンスです! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者