FIFAワールドカップ26欧州予選・グループEの第4節が14日に行われ、スペイン代表とブルガリア代表が対戦した。

ここまで3試合を消化した欧州予選で全勝を記録し、圧倒的な強さを見せながらグループEの首位を走るスペイン代表。13大会連続のワールドカップ出場を目指す“ラ・ロハ”が、ホームでブルガリア代表を迎え撃つ第4節へと臨む。指揮官を務めるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ペドリやミケル・オヤルサバルなどを先発に起用した。

試合は序盤からスペイン代表が主導権を握り、35分に幸先よくスコアを動かす。左サイドでのコーナーキックは相手にクリアされたものの、マルティン・スビメンディがボックス手前で回収。横パスを受けたペドリがペナルティエリア内に柔らかいボールを入れると、ロバン・ル・ノルマンのヘディングにミケル・メリーノが反応。折り返しを頭で押し込み、ホームチームが先制した。

さらに57分、ハーフウェイライン右でのスローインからスペイン代表が敵陣へと前進。ピッチ中央でボールを持ったペドリが左サイドに散らし、アレックス・バエナを経由してライン際のアレハンドロ・グリマルドにスルーパスが送られる。深い位置から左足でクロスを蹴り込むと、ファーにポジションを取ったM・メリーノが打点の高いヘディングでシュート。豪快に叩き込んで追加点を挙げた。

攻勢を強めるスペイン代表は、79分にアレイクス・ガルシアの折り返しが相手のオウンゴールを誘発。後半アディショナルタイムにはM・メリーノがペナルティエリア内でマーカーに倒され、主審はPKの判断を下す。“名手”オヤルサバルがペナルティスポットへと向かい、冷静にキックを沈めて4点目を決めた。

結局、そのまま試合は4－0で終了。スペイン代表が欧州予選4連勝を飾りながら公式戦無敗を「29」に伸ばし、ビセンテ・デル・ボスケ監督時代に達成した同国最長記録に並んだ。次節は来月15日に行われ、スペイン代表はアウェイでジョージア代表と対戦。ブルガリア代表はアウェイでトルコ代表と対戦する。

【スコア】

スペイン代表 4－0 ブルガリア代表

【得点者】

1－0 35分 ミケル・メリーノ（スペイン代表）

2－0 57分 ミケル・メリーノ（スペイン代表）

3－0 79分 オウンゴール（スペイン代表）

4－0 90＋1分 ミケル・オヤルサバル（PK／スペイン代表）



【動画】スペインvsブルガリアのハイライト！