14日に行われたキリンチャレンジカップ2025、ブラジル代表は後半の3失点で日本代表に逆転負けを喫した。
26歳GKウーゴ・ソウザは日本戦で念願の代表デビューを飾ったものの、痛恨の3失点。デビュー戦での3失点は1990年のヴェローゾ氏（vsスペイン代表 0-3）以来、35年ぶりの記録となってしまったようだ。
なお、長年ブラジル代表のゴールマウスを守るアリソンは代表通算76試合に出場し、いまだ1試合3失点がなく、45試合で完封を記録。エデルソンは通算29試合で3失点は一度のみとなっている。
14日に行われたキリンチャレンジカップ2025、ブラジル代表は後半の3失点で日本代表に逆転負けを喫した。
26歳GKウーゴ・ソウザは日本戦で念願の代表デビューを飾ったものの、痛恨の3失点。デビュー戦での3失点は1990年のヴェローゾ氏（vsスペイン代表 0-3）以来、35年ぶりの記録となってしまったようだ。
なお、長年ブラジル代表のゴールマウスを守るアリソンは代表通算76試合に出場し、いまだ1試合3失点がなく、45試合で完封を記録。エデルソンは通算29試合で3失点は一度のみとなっている。
本記事は「サッカーキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
リスキリングのリアル 第41回 【漫画】コソ勉で宅建に合格! 「いじられキャラ」の僕が、職場で難関資格取得を知られた結果
Z世代とはたらく 第96回 【漫画】資料は印刷して紙で見せてと言ったら…
主夫の暮らし 第102回 【漫画】特売チラシで一人笑う主夫に、妻のリアクションは…
タワマン暮らし 第110回 【漫画】「こいつ最近引っ越したんだけど……」"タワマンいじり"がそろそろだるい
職業病あるある 第77回 【漫画】介護職の“ゆっくり大声トーク”が友達にも出ちゃう
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。