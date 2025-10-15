14日に行われたキリンチャレンジカップ2025、ブラジル代表は後半の3失点で日本代表に逆転負けを喫した。

26歳GKウーゴ・ソウザは日本戦で念願の代表デビューを飾ったものの、痛恨の3失点。デビュー戦での3失点は1990年のヴェローゾ氏（vsスペイン代表 0-3）以来、35年ぶりの記録となってしまったようだ。

なお、長年ブラジル代表のゴールマウスを守るアリソンは代表通算76試合に出場し、いまだ1試合3失点がなく、45試合で完封を記録。エデルソンは通算29試合で3失点は一度のみとなっている。