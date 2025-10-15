早くも「万博ロス」の声も…運営は「最大280億円の黒字」見込み　大阪・関西万博が閉幕

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（通称、ワンモ／毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。10月14日（火）の放送では、10月13日に閉幕した「EXPO 2025 大阪・関西万博（2025年日本国際博覧会）」について語り合いました。大阪市此花区（このはなく）にある人工島「夢洲（ゆめしま）」で開催された大阪・関西万博（4月13日～10月13日）。184日間の会期を終え、13日に閉幕しました。運営する日本国際博覧会協会（万博協会）によると、12日時点での一般の入場者数は累計で2,529万人。2005年の愛知万博（愛・地球博）の2,205万人は上回りましたが、当初、万博協会が想定していた2,820万人には届きませんでしたが、運営費の収支は最大で280億円の黒字となる見込みとのことです。ユージは「終わっちゃったよ。もう涙が出そうですよ。終わったことが悲しくて、寂しくて。もう1回行きたかった、万博」と“万博ロス”を訴えると、吉田は「私も行きたかったです……。行けなかったので」と残念がりました。そんな万博について、吉田は「何日も行ったとか、リピートしたという方も結構いるんです」「1回行くと、また行きたくなるのが（今回の）万博の良いところだったんですよね」と話し、続けて“とある人物”を紹介。「実は、皆勤賞の方がいらっしゃいます。76歳の山田富代さんです。人呼んで“万博おばあちゃん”」と紹介すると、ユージも「万博おばあちゃん！ 会場で会いましたよ」と即座に反応。愛知県在住の山田さんは、大阪市内に部屋を借り、184日間の会期中、毎日万博に通い続け、見事「皆勤賞」を達成しました。山田さんは、2005年の愛知万博でも皆勤賞を達成。その後、海外でおこなわれた万博、2010年の上海や2012年の韓国でも現地に住み込んで皆勤賞を達成。いつの間にか“万博おばあちゃん”と呼ばれるようになったとのことです。ユージが「外国の万博にも行ってたんだ！」と驚くと、吉田から、さらに追加情報が。山田さんは今年の9月5日に時点で、「万博を訪れた最多日数」の記録保持者としてギネス世界記録に認定。その記録は、「1970年の大阪万博から8ヵ国11会場、合計648日訪れた」というもの。2005年の愛知万博以降は、皆勤賞以外も含め、全ての万博に通っているとのことです。ユージは、現場で山田さんに会ったときの様子を詳しく話しました。「僕は仕事で大久保佳代子さんと大阪万博に行ったのですが、山田さんも来てくださって」と語り、一緒に写真を撮ったことを明かします。続けて「山田さんがシールもくれたんですよ。万博おばあちゃんとして有名人だから、いろんな人に配り歩いているシールがあって」と、山田さんとの温かい交流を明かしました。そして、「外国の万博も行っているとは知らなかった」と、山田さんの万博への情熱にあらためて感銘を受けた様子でした。これに吉田は「5年後、サウジアラビアで開催される『リヤド万博』（2030年10月1日～2031年3月31日）。こちらも皆勤賞を目指してほしいなと思います」と期待を寄せ、番組を締めくくりました。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X：@ONEMORNING_1