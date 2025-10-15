FIFAワールドカップ26アジア4次予選（プレーオフ）・第3節（最終節）が行われ、カタール代表とサウジアラビア代表が本大会への出場権を獲得した。

今回からワールドカップへの出場枠が「8.5」に拡大したアジア予選。それに伴い、3次予選（最終予選）を3位・4位で終えた計6チームが2グループに分かれて総当たり戦を行うプレーオフが新設され、各組1位のチームが本大会への出場権を獲得できるレギュレーションとなった。なお、2位のチームは今年11月に控えた5次予選に進み、ホーム＆アウェイ方式の2戦合計スコアで上回ったチームが、大陸間プレーオフに進出する。

オマーン代表との第1節をドローで終えたカタール代表は、同じく初戦を勝利したUAE代表と激突。前半をスコアレスで折り返したカタール代表だったが、後半立ち上がりにブーアッラーム・フーヒーの得点で先制に成功すると、74分にはペドロ・ミゲルが貴重な追加点を挙げる。その後、89分に退場者を出し、アディショナルタイムには1点を被弾。それでもカタール代表がリードを守り切り、2大会連続通算2度目のワールドカップ出場を決めた。

インドネシア代表との初戦を白星で飾ったサウジアラビア代表は、同様に第1節を勝利したイラク代表と対戦。前半はサウジアラビア代表が主導権を握り、ボール支配率を高めながら相手のゴールを脅かしていく。だが、複数のチャンスを仕留めきれないまま時間が経過。対するイラク代表は90分間を通してシュート4本に抑え込まれ、ゲームはスコアレスドローで終了した。これにより両国は勝ち点と得失点で並んだものの、総得点で上回ったサウジアラビア代表が3大会連続通算7度目の本大会行きを確定させている。

また、併せてUAE代表とイラク代表の2位通過も決定。今後両者はホーム＆アウェイ方式の5次予選を行い、勝者は大陸間プレーオフに駒を進める。

第3節（最終節）の結果と各組の順位表は以下の通り。

第3節の結果

カタール代表 2－1 UAE代表

サウジアラビア代表 0－0 イラク代表

アジア4次予選（プレーオフ） 順位表

【グループA】

1位：カタール代表（勝ち点4／得失点差＋1）

─────────W杯出場決定─────────

2位：UAE代表（勝ち点3／得失点差0）

─────────5次予選進出─────────

3位：オマーン代表（勝ち点1／得失点差－1）

【グループB】

1位：サウジアラビア代表（勝ち点4／得失点差＋1）

─────────W杯出場決定─────────

2位：イラク代表（勝ち点4／得失点差＋1）

─────────5次予選進出─────────

3位：インドネシア代表（勝ち点0／得失点差－2）