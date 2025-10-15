「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
2025.10.15 18:00 みずほPayPayドーム福岡
-
OUT
2番 山縣 秀 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
1番 万波 中正 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
9番 石井 一成 セカンドフライ 2アウト
-
OUT
8番 進藤 勇也 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 水谷 瞬 キャッチャーフライ 1アウト
-
OUT
5番 牧原 大成 セカンドダブルプレイ 3アウト
-
OUT
4番 中村 晃 デッドボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
3番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 柳町 達 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 柳田 悠岐 ライトフライ 1アウト
-
OUT
6番 清宮 幸太郎 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
5番 今川 優馬 デッドボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
ピッチャー Ｌ・モイネロが悪送球 ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 郡司 裕也 ピッチャーエラー ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 山縣 秀 ライトフライ 1アウト
-
OUT
1番 万波 中正 フォアボール ランナー：1塁