2025.10.15 18:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 0 1 0
ソフトバンク 0 0 2 1

  • OUT

    2番 山縣 秀 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 万波 中正 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 石井 一成 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    8番 進藤 勇也 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 水谷 瞬 キャッチャーフライ 1アウト

  • OUT

    5番 牧原 大成 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    4番 中村 晃 デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 柳町 達 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 柳田 悠岐 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 清宮 幸太郎 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 今川 優馬 デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    ピッチャー Ｌ・モイネロが悪送球 ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 郡司 裕也 ピッチャーエラー ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 山縣 秀 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 万波 中正 フォアボール ランナー：1塁