2025.10.15 18:00 阪神甲子園球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 0 0 0 1 0
阪神 0 0 0 1

  • OUT

    1番 蝦名 達夫 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    9番 東 克樹 スリーバント失敗 2アウト

  • OUT

    8番 林 琢真 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 石上 泰輝 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 山本 祐大 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    ショート 熊谷 敬宥がファンブル ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    5番 牧 秀悟 ショートエラー ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    4番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 佐野 恵太 キャッチャーファウルフライ 2アウト

  • OUT

    2番 桑原 将志 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    1番 蝦名 達夫 ライトヒット ランナー：1塁