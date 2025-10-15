「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
2025.10.15 18:00 阪神甲子園球場
1番 蝦名 達夫 ショートフライ 3アウト
9番 東 克樹 スリーバント失敗 2アウト
8番 林 琢真 デッドボール ランナー：1塁
7番 石上 泰輝 セカンドゴロ 1アウト
3番 森下 翔太 ライトフライ 3アウト
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 2アウト
1番 近本 光司 空振り三振 1アウト
6番 山本 祐大 サードゴロ 3アウト
ショート 熊谷 敬宥がファンブル ランナー：1、2、3塁
5番 牧 秀悟 ショートエラー ランナー：1、2、3塁
4番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1、2塁
3番 佐野 恵太 キャッチャーファウルフライ 2アウト
2番 桑原 将志 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
1番 蝦名 達夫 ライトヒット ランナー：1塁