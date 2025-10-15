日本代表は14日、キリンチャレンジカップ2025でブラジル代表と対戦した。前半2点のビハインドとなった中、54分に南野拓実が追撃弾を決めて1点を返す。ともに伊東純也のお膳立てから62分に中村敬斗が同点ゴール、そして71分に上田綺世が逆転ゴールを決め、劇的逆転勝利を挙げた。ブラジルとは過去13度対戦し、0勝2分け11敗。14回目の挑戦でついに初勝利を掴んだ。

スポーツ統計・ライブスコアアプリケーション『Sofascore』のブラジル版は、日本がFIFAワールドカップ優勝国に対して強さを発揮していることに注目。「日本はチャンピオンチームに対して5戦無敗となった」と伝えている。対W杯優勝国5試合の結果は以下の通り。

2025年10月14日：キリンチャレンジカップ2025

日本 3-2 ブラジル

【得点】南野拓実、中村敬斗、上田綺世

2023年9月9日：国際親善試合

日本 4-1 ドイツ

【得点】上田綺世、伊東純也、田中碧、浅野拓磨

2023年3月24日：キリンチャレンジカップ2023

日本 1-1 ウルグアイ

【得点】西村拓真

2022年12月1日：FIFAワールドカップ

日本 2-1 スペイン

【得点】堂安律、田中碧

2022年11月23日：FIFAワールドカップ

日本 2-1 ドイツ

【得点】堂安律、浅野拓磨

※最後の対W杯優勝国の敗戦は、2022年6月のブラジル代表戦（0-1／●）

FIFAワールドカップ優勝国は8カ国。ブラジルが最多5回、ドイツ（西ドイツ時代も含む）とイタリアが4回、アルゼンチンが3回、ウルグアイとフランスが2回、イングランドとスペインが1回となっている。





