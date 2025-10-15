リヴァプールに所属する日本代表MF遠藤航が、チームメイトであるブラジル代表の守護神アリソンと共に、日本とブラジルによる一戦を観戦していたようだ。

日本代表は、14日に行われたキリンチャレンジカップ2025でブラジル代表と対戦。試合は26分にパウロ・エンリケ、32分にはガブリエウ・マルティネッリに得点され、日本代表が2点を追うという苦しい状況で前半を終えた。

しかし、後半から日本代表が逆襲開始。まず52分、MF南野拓実が相手選手のミスを見逃さず、シュートをゴール右上に突き刺すと、62分にMF伊東純也のクロスからMF中村敬斗のボレーシュートをゴールに叩き込んで同点。71分にはCKからFW上田綺世がヘディングでゴールに押し込み、日本代表が3－2でブラジル代表に歴史的初勝利を収めた。

ケガにより日本代表への参加を辞退した主将の遠藤も、日本のサッカー史に残る一戦を見守っていたようだ。リヴァプールのイングランド代表MFカーティス・ジョーンズはインスタグラムのストーリーズで、日本代表とブラジル代表による試合を観戦している遠藤とアリソンの姿を投稿。試合後には、遠藤もストーリーズでこの投稿をシェアしていた。なお、アリソンもケガによりブラジル代表には招集されていなかった。

【ハイライト動画】歴史的初勝利! 日本代表vsブラジル代表