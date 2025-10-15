元プロ野球選手でプロ野球解説者の真中満氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で8日に公開された動画に出演。ヤクルト・村上宗隆のメジャー挑戦について持論を述べた。
「行ける時に行ったほうがいい」
以前よりメジャー志望を公言している村上。今シーズンは開幕後に上半身のケガで離脱するも、7月29日に1軍復帰してからは打ちまくり、最終的に56試合に出場して打率.273、22本塁打、47打点という成績だった。
堀口文宏が「ここまで故障してたじゃないですか。フルシーズンを戦って、送り出したいというヤクルトファンの気持ちとかって、ないんですかね?」と質問すると、真中氏は「やっぱり、行く前の年は活躍して、みんなで送り出してあげようという思いは(わかる)」とファンの気持ちに理解を示しながら、「もちろんそっちのほうがいいと思うんですけど、ただやっぱりタイミングなので、行ける時に行ったほうがいい」と回答。
続けて、真中氏は「来年どうなるかわからないし」「ケガをするかもしれないし、日本にいてもそれは一緒だから」と指摘しつつ、「向こうに行っちゃったほうがいいかなって」と持論を述べていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週木曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。