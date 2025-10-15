元プロ野球選手でプロ野球解説者の真中満氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で8日に公開された動画に出演。ヤクルト・村上宗隆のメジャー挑戦について持論を述べた。

真中満氏 =BS10提供

「行ける時に行ったほうがいい」

以前よりメジャー志望を公言している村上。今シーズンは開幕後に上半身のケガで離脱するも、7月29日に1軍復帰してからは打ちまくり、最終的に56試合に出場して打率.273、22本塁打、47打点という成績だった。

堀口文宏が「ここまで故障してたじゃないですか。フルシーズンを戦って、送り出したいというヤクルトファンの気持ちとかって、ないんですかね?」と質問すると、真中氏は「やっぱり、行く前の年は活躍して、みんなで送り出してあげようという思いは(わかる)」とファンの気持ちに理解を示しながら、「もちろんそっちのほうがいいと思うんですけど、ただやっぱりタイミングなので、行ける時に行ったほうがいい」と回答。

続けて、真中氏は「来年どうなるかわからないし」「ケガをするかもしれないし、日本にいてもそれは一緒だから」と指摘しつつ、「向こうに行っちゃったほうがいいかなって」と持論を述べていた。