「今永昇太の存在は極めて重要」カブスは球団オプションを行使すべき！　…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、今季序盤に“エース級”と思えるほどのパフォーマンスを披露した。その一方で後半は被本塁打の多さが目立ち、評価が二分している。今オフには重要な交渉を控えているが、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』は、カブスに球団オプションを行使すべきと提言した。

今永は2024年1月にカブスと4年契約を結んだが、それには複雑なオプションが組み込まれている。現時点ではカブスに主導権があり、3年総額5700万ドルの球団オプションを行使できる。その場合、今永は2026年と2027年にそれぞれ2000万ドル、2028年に1700万ドルを受け取ることになる。もしカブスがこのオプションを行使しない場合、今永は2026年に1500万ドルの選手オプションを発動できる。その後、カブスには2027年、2028年の2年間で4200万ドルを追加する選択肢が与えられる。あるいは、今永が2027年に再び1500万ドルの選手オプションを選ぶ可能性もある。

それを踏まえ、同紙は球団オプションを行使すべきと主張した。その理由として「チームの先発ローテーションは安定感を得る。給与面でも合理的だ。契約期間中に新たな投手が市場に出ることを考えれば、相対的に割安になる見込みだ。今永はこれまでのMLBキャリアで安定した投球を見せており、通算318回で防御率3.28、291奪三振、bWAR 4.5という成績を残している。ルーキーイヤーの2024年にはオールスター選出、ナ・リーグのサイ・ヤング賞投票5位に入った。もちろん、同じパフォーマンスを再現できる保証はないが、トップクラスの先発投手であることはすでに証明済み。先発左腕ジャスティン・スティールが故障がちで安定しない現状、今永の存在は極めて重要だ」と説明している。

【関連記事】

【了】