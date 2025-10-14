日本代表MF伊東純也が右足の検査のため病院へ向かった。
試合後に日本サッカー協会のスタッフが伊東の状況について説明した。伊東はミックスゾーン（取材対応エリア）に姿を見せず、喜びの声を聞くことはできなかった。
ベンチスタートとなった伊東は、久保建英との交代で54分からピッチへ。中村敬斗の同点ゴール、上田綺世の逆転ゴールをアシストし、ブラジル戦初勝利の立役者となっていた。【ゴール動画】日本代表、ブラジル相手に歴史的逆転劇！
