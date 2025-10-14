日本代表は14日、キリンチャレンジカップ2025でブラジル代表と対戦し、3－2で勝利を収めた。森保一監督はテレビ朝日『報道ステーション』のインタビューに応じ、試合を振り返った。

日本は、前半に2点を先行される苦しい展開となったが、後半に反撃を開始する。52分に南野拓実、62分に中村敬斗のゴールで追いつくと、71分にはCKから上田綺世が逆転ゴールを記録。その後、ブラジルが攻勢に出たものの日本は得点を許さず。日本は3－2で逆転勝利を収めた。

ビハインドの中、ハーフタイム中の選手たちの様子ついて問われた森保監督は「選手たちはすごく落ち着いていましたし、0－2にされているけど、崩れないように前半を戦ってくれていた」とコメント。「（集中力が）切れた感じはなく、冷静に次自分たちがやらなければならないことにトライしようとコミュニケーションを取っていました」と振り返っている。

ブラジルとの対戦成績はこれまで2分11敗と一度も勝利したことがない相手で、日本は今回の勝利で初の白星を飾ることになった。森保監督は「選手たちは試合が終わるまで、『自分たちは戦い抜くんだ』、『チーム一丸となって戦い抜くんだ』ということを継続してやってくれたことが結果に繋がったと思います」と選手たちの健闘を称えると、「後半のチャレンジが選手の躍動につながった」とコメントを残した。

さらに“王国”ブラジル相手の勝利については「選手たちには大きな自信にしてもらいたい」と語りつつ、「ワールドカップの舞台でもブラジルに勝てるように、世界の強豪に勝てるように、マークは厳しくなると思いますが、力をつけたい」と今後のさらなる成長に向けて意気込みを示している。

【動画】上田綺世の逆転弾！



