“史上最強”とも言われる日本代表が、ブラジル代表相手にもその強さを大いに見せつけることとなった。

14日、キリンチャレンジカップ2025で日本代表はブラジル代表と対戦した。これまで13試合を戦った中で、日本は2分け11敗と一度も勝利したことがない相手。3年前に国立競技場で対戦した試合でも、PKにより0ー1で敗れていた。

試合は前半から積極性を見せた日本だったが、ブラジルに隙をつかれて得点を許して2点ビハインドで折り返すことに。それでも後半の立ち上がりに押し込むと、52分に相手の守備のミスから南野拓実がネットを揺らして1点を返した。 前回対戦ではゴールを決めていなかった日本。ブラジル相手にゴールを決めたのはこれで6点目となり、南野は6人目の得点者となった。

さらに62分には途中出場となった伊東純也が右サイドからクロスを入れると、ファーサイドで待ち構えた中村敬斗がボックス内でボレーシュート。これがDFに当たって入り、日本が同点に。さらに、伊東のクロスから上田綺世がヘディングで惜しいシュートを放つと、直後の71分にはCKから上田がヘディングでしっかりと決めて2点差を逆転した。

最後にゴールを決めていたのは今回の対戦でピッチ解説を務めている槙野智章氏。2017年11月に対戦した際に井手口陽介のコーナーキックからヘディングで決めていた。さらに、ブラジル相手の複数得点は2005年6月のFIFAコンフェデレーションズカップ以来20年ぶりとなったが、ブラジル相手に史上初の3ゴールを奪っている。

■ブラジル代表戦 得点者

1995年8月9日：日本ブラジル修好100周年記念サン・スパークカップ

日本 1-5 ブラジル

【得点】福田正博

2005年6月22日：FIFAコンフェデレーションズカップ

日本 2-2 ブラジル

【得点】中村俊輔、大黒将志

2006年6月22日：FIFAワールドカップ

日本 1-4 ブラジル

【得点】玉田圭司

2017年11月10日：国際親善試合

日本 1-3 ブラジル

【得点】槙野智章

2025年10月14日：キリンチャレンジカップ2025

日本 2-2 ブラジル

【得点】南野拓実、中村敬斗、上田綺世

【動画】強いぞ日本！ブラジル代表相手に2点差を逆転！！