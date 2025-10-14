日本代表は14日、キリンチャレンジカップ2025でブラジル代表と対戦した。

日本代表はFIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループCの戦いを首位で終え、8大会連続8度目のワールドカップ出場を決めた。以降、今年7月には国内組のみの編成で東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会で優勝し、続く9月シリーズではアメリカ合衆国へ遠征。FIFAワールドカップ26共催国のメキシコ代表とのゲームは0－0、アメリカ代表とのゲームは0－2で終え、未勝利が続いていた。

このような状況で迎えた10月シリーズの初陣では、パラグアイ代表と対戦。試合は先手を取られながら、小川航基の強烈なミドルシュートで試合を振り出しに戻す。後半に入って再び勝ち越されたが、後半アディショナルタイム、試合終盤に途中出場していた上田綺世が値千金の同点ゴールを奪い、2－2のドローで終えていた。

9月シリーズに続いて、10月シリーズも未勝利で終えることは避けたいが、南米勢との連戦2戦目では最大の壁が立ちはだかる。FIFAワールドカップで唯一、1930年の第1回大会から全大会に参加しているブラジル代表は、歴代最多の5度の優勝を誇る。FIFAワールドカップ26南米予選では苦戦を強いられながら、最終的には5位に入り、23大会連続23回目の本大会出場を決めている。今回の10月シリーズでは、10日に国際親善試合で韓国代表を5－0で粉砕。勢いに乗って、アジア遠征2連勝を狙う。

両者の過去の対戦成績は、日本代表から見て2分11敗となっており、国際Aマッチではブラジル代表に勝利したことがない。それどころか、FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005での対戦を2－2で終えて以降、6度の対戦で全敗している。

日本代表を率いる森保一監督は、“王国”との一戦に向けて、パラグアイ代表戦からスターティングメンバー4名を変更。新たに谷口彰悟、鎌田大地、久保建英、上田綺世を先発に送り出し、最大限の戦力を揃えた格好。一方、ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、韓国代表戦からスターティングメンバー8名を入れ替え。カゼミーロ、ルーカス・パケタ、ヴィニシウス・ジュニオールらがスタメンに入った。

試合は戦前の予想通り、序盤からブラジル代表がボールを握る構図。日本代表は「5－4－1」の布陣でミドルブロックを組み、自陣深い位置まで押し込まれても、中央を破らせることは許さない。結果として、両者ともにチャンスの数は限定されたまま、20分ほどが経過する。

日本代表にとって、この日最初の決定的なチャンスは22分に到来。敵陣右サイドでボールを受けた堂安律がドリブルで縦へ突破し、中央へ折り返すと、ニアサドへ飛び込んだ南野拓実がこのボールを拾う。南野はシュート性のボールを入れると、ファーサイドへ飛び込んだ上田が体を投げ出して左足で触るが、シュートは枠を捉えられなかった。

徐々に試合に動きが出てきた中、26分には均衡が破れる。ブラジル代表が日本代表を敵陣まで押し込んでボールを繋ぐと、パケタとのパス交換で日本代表の守備陣を引き出し、ブルーノ・ギマランイスが背後のスペースへスルーパス。大外から走り込んできたパウロ・エンリケが右足アウトサイドで難なくゴールネットを揺らし、ブラジル代表が先手を取った。

このゴールで勢いに乗ったブラジル代表は続く32分、カルロス・アウグスト、ヴィニシウスと繋いで、ペナルティエリア手前で前を向いたルーカス・パケタが浮き球のスルーパスを供給。うまく抜け出したガブリエウ・マルティネッリが、左足で流し込み、ブラジル代表が追加点を奪った。

まず1点を返したい日本代表は40分、ペナルティエリア手前で前を向いた堂安が積極的にミドルシュートを放ったが、ゴールを脅かすことはできず、前半はブラジル代表の2点リードで終了した。

後半に入ると序盤の50分、堂安の突破から日本代表がチャンス構築。南野、鎌田が連続してシュートを放ったが、ブラジル代表のブロックに跳ね返され、得点とはならない。だが、直後の52分には、ブラジル代表の守備陣に生まれた隙を見逃さず、日本代表が遂に反撃の狼煙を上げる。最終ラインでボールを持ったファブリシオ・ブルーノのパスが乱れ、南野が敵陣ペナルティエリア内でボールを拾うと、強烈な右足シュートを突き刺す。日本代表が1点を返した。

さらにギアを上げたい日本代表は54分、状態が懸念された久保を下げ、伊東純也を投入。対するブラジル代表は57分、3枚の交代カードを切る。ギマランイス、ヴィニシウス、マルティネッリに代えて、ジョエリントン、ロドリゴ、マテウス・クーニャを送り出す。

両チーム選手を入れ替えた中、さらに勢いが増したのは日本代表だった。62分、右サイド大外の位置で前を向いた堂安が浮き球のボールを背後へ入れると、途中出場していた伊東が背後のスペースへ走り出す。ワントラップからファーサイドめがけて超正確なボールを蹴り込むと、フリーでボックス内へ入ってきた中村敬斗がダイレクトでボレーシュート。右足で放った一撃は、相手に当たってゴールに吸い込まれ、日本代表が試合を振り出しに戻した。

苦しい試合展開を強いられるブラジル代表は66分、カゼミーロからのロングパスでルイス・エンヒキが右サイドを抜け出し、マイナスへの折り返しに合わせたクーニャがゴールネットを揺らすが、ここはオフサイドの判定。ブラジルの攻撃を封じると、71分、日本代表にとって歓喜の瞬間が訪れる。

ペナルティエリア手前の位置でセカンドボールを拾った伊東がアーリークロスを上げると、ボックス内で高くジャンプした上田が強烈なヘディングシュートを放つも、ここは相手に当たってクロスバーに嫌われる。それでも、絶好調のストライカーはこのまま終わらせない。このプレーで獲得した左コーナーキックで、伊東が見事なボールを送ると、中央へ走り込んだ上田がドンピシャリのヘディングシュート。相手GKの正面だったものの、シュートの勢いが勝り、ボールはゴールラインを越える。遂に、日本代表が逆転に成功した。

終盤は負けるわけにいかないブラジル代表が攻撃を試みるが、日本代表もきっちりと守備陣形を固め、最後の最後で凌ぎ切る。試合はこのままタイムアップを迎え、ブラジル代表との国際Aマッチ14試合目にして、日本代表が歴史的勝利を成し遂げた。

日本代表の10月シリーズはブラジル代表戦をもって終了。次回の11月シリーズでは、14日に『豊田スタジアム』でキリンチャレンジカップ2025が控えているが、同試合の対戦相手は現時点で決まっていない。

【スコア】

日本代表 3－2 ブラジル代表

【得点者】

0－1 26分 パウロ・エンリケ（ブラジル代表）

0－2 32分 ガブリエウ・マルティネッリ（ブラジル代表）

1－2 52分 南野拓実（日本代表）

2－2 62分 中村敬斗（日本代表）

3－2 71分 上田綺世（日本代表）

【スターティングメンバー】

日本代表（3－4－2－1）

GK：鈴木彩艶

DF：渡辺剛、谷口彰悟、鈴木淳之介

MF：堂安律（85分 望月ヘンリー海輝）、佐野海舟、鎌田大地（85分 小川航基）、中村敬斗（74分 相馬勇紀）；久保建英（54分 伊東純也）、南野拓実（74分 田中碧）

FW：上田綺世（74分 町野修斗）

ブラジル代表（4－3－3）

GK：ウーゴ・ソウザ

DF：パウロ・エンリケ、ファブリシオ・ブルーノ、ルーカス・ベラウド、カルロス・アウグスト（75分 カイオ・エンリケ）

MF：カゼミーロ、ルーカス・パケタ（75分 リチャーリソン）、ブルーノ・ギマランイス（57分 ジョエリントン）

FW：ルイス・エンヒキ（75分 エステヴァン）、ヴィニシウス・ジュニオール（57分 マテウス・クーニャ）、ガブリエウ・マルティネッリ（57分 ロドリゴ）

